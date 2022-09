meinfussball.at Amstetten verteidigte Tabellenführung erfolgreich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: Raimund Bauer

I m Rennen um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga hat der SKU Amstetten mit dem am Freitag siegreichen SV Horn wieder gleichgezogen. Amstetten gewann am Samstag zuhause gegen Blau Weiß Linz knapp mit 1:0 (0:0) und liegt nach der 7. Runde und fünf Siegen sowie zwei Remis punktegleich mit Horn an der Spitze. Thomas Mayer erzielte in der 82. Minute das Goldtor.