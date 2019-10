Bakis sichert Admira verdienten Punkt.

Meinungen zu WAC - Admira (2:2):

Gerhard Struber (Trainer WAC): "Wir hatten den erwartet schweren Gegner vor der Brust. Wir hätten dass 3:1 erzielen müssen, dann wären wir wahrscheinlich noch in einen Flow gekommen. Momentan sind wir aber nicht zielstrebig. Es fehlt uns die Effizienz. Wir müssen uns schon strecken, um dem gerecht zu werden, dass wir ein Topteam sein wollen. Topteams gehen mit solchen Chancen anders um."

Klaus Schmidt (Trainer Admira): "Aufgrund des Spielverlaufs und der zeitlichen Abfolge war es für uns ein glückliches, über das gesamte Spiel gesehen aber ein gerechtes Remis. In der ersten Halbzeit haben wir es verabsäumt, ein zweites Tor zu erzielen. Nachdem der WAC in Führung gegangen war, haben wir nochmals alles probiert. In dieser Phase hat unser Torhüter Andreas Leitner eine hervorragende Partie gemacht. Am Ende haben wir uns das 2:2 erarbeitet. Vor drei Wochen waren wir noch unter der Erde. Wir müssen einfach überall jedes Körnderl mitnehmen."