Bittere Horn-Pleite gegen Liefering

Nach dem gelungenen Start des SV Horn in die Frühjahrssaison und den Siegen gegen den GAK und beim SKN St. Pölten stand nun das nächste schwere Spiel auf dem Programm, nämlich die Auswärtspartie in Wals-Siezenheim gegen den FC Liefering – das für die Waldviertler einen bitteren Ausgang bereithalten sollte. Im Herbst bezwangen die Horner die Salzburger daheim noch 3:1, nun gab's auswärts eine 1:3-Niederlage.

Jungbullen mit früher Führung

Die Partie begann flott und die erste Halbchance konnten die Gäste aus dem Waldviertel verzeichnen, doch Albin Gashi vergab. Anders die Jungbullen, denn die erste gefährliche Aktion brachte die frühe Führung in Minute neun: Oumar Diakite setzte sich auf der rechten Seite durch und Karim Konaté hatte wenig Mühe, den Ball zum 1:0 ins Tor zu bugsieren. In der Folge bemühten sich die Waldviertler, ins Spiel zu finden und hatten auch mehr Spielanteile und gefährliche Aktionen vorzuweisen, die aber meist am Strafraum der Salzburger endeten – abgesehen von Abschlüssen von Marcel Schelle, Mijic und Burak Yilmaz, die aber allesamt knapp das Tor verfehlten oder von Liefering-Goalie Jonas Krumrey entschärft werden konnten. Nur vereinzelt kamen die Hausherren vor das Horner Gehäuse, konnten aber ebenfalls keine gefährlichen Akzente setzen und so ging es mit der knappen Führung für die Heimelf in die Pause.

Ungünstiger Horner Start in Durchgang zwei

Halbzeit zwei begann dann mit einem Knalleffekt: Nach einem eher harmlosen "Rempler" von Burak Yilmaz an Lukas Ibertsberger entschied Schiedsrichter Harald Lechner auf Freistoß für die Hausherren. Dieser fand an Freund und Feind vorbeigehend das Knie von Karim Konaté, der mit seinem zweiten Treffer für eine komfortable Führung der Gastgeber sorgte. In der Folge entwickelte sich dann ein Mittelfeldgeplänkel, das erst im Finish in Spannung überging.

Elfmeter vergeben, Entscheidung im Gegenzug

Vergaben vorerst noch Markus Wallner aus aussichtsreicher Position (Schlussmann Krumrey rettete mit guter Reaktion) sowie Paul Lipczinski mit einem Kopfball neben das Tor, sorgte Joker Marco Hausjell schließlich zwei Minuten vor dem Ende der regulären Matchzeit für den 1:2-Anschlusstreffer. Nun riskierten die Gäste alles und in der Nachspielzeit holte Okan Yilmaz noch einen Elfmeter heraus, nachdem Torhüter Krumrey zu spät kam. Der Gefoulte trat selbst an, traf allerdings nur die Stange. Im darauffolgenden Konter machte Konaté den Sack endgültig zu, indem er völlig allein gelassen zum Endstand von 3:1 für Liefering netzte und die Waldviertler unglücklich mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten.