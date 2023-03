Die Admira kann doch noch siegen

Werbung

Fünf Spiele ohne Punkt, sechs Spiele ohne Sieg: Die Admira befand sich vor dem Spiel gegen Rapid KM II in einer veritablen Krise. Statt des erhofften Titelkampfs rückt für die Südstädter plötzlich der Abstiegskampf bedrohlich nahe. Ganz anders war im Vorfeld die Situation beim Gegner aus Wien Hütteldorf. Die grün-weißen Youngsters gewannen vier ihrer jüngsten fünf Spiele. Der Druck lag also ganz klar aufseiten der Admiraner. Um in die Erfolgsspur zurückzukehren änderte Admira-Coach Rolf Landerl seine Startformation auf ein 4-4-2 und auf nicht weniger als fünf Positionen. Für den verletzten Leonardo Lukacevic, Nicolas Keckeisen, Jan Murgas, Melih Ibrahimoglu und Patrick Schmidt rotierten George Davies, Lukas Malicsek, Stephan Zwierschitz, Martin Rasner und Reinhard Young in die Startelf.

Admira wird erst vor der Pause gefährlich

All das half in den ersten Minuten wenig. Furkan Dursun hatte nach 120 Sekunden die Rapid-Führung am Fuß, scheiterte im Eins-gegen-Eins an Admira-Goalie Christoph Haas. Es war das einzig Nennenswerte in einer höhepunktarmen Anfangsphase. Nach 20 Minuten wurden die Gäste drückender. Hochkarätige Möglichkeiten schauten dennoch nicht heraus. Die letzten Minuten der ersten Hälfte gehörte den Hausherren. Nach einem unwiderstehlichen Davies-Solo kam der Doppelpass von Martin Krienzer zu spät retour. So hatte Rapid-Tormann Laurenz Orgler keine Probleme (38.). Ganz anders als eineinhalb Minuten später. Von Krienzer irritiert ließ Orgler die Kugel direkt vor die Füße von Thomas Ebner prallen. Der Außenverteidiger schupfte das Leder aber zentral in Orglers Arme.

1:0! Krienzer macht die Admira glücklich

Zur Pause wechselte Landerl doppelt. Für Ebner und Young kamen Ibrahimoglu und Keckeisen. Die beiden Neuen hatten dann nach wenigen Sekunden zwar nicht ihre Beine im Spiel, das war den Admira-Anhängern aber herzlich egal. Wilhelm Vorsager tankte sich durch das Mittelfeld, blieb mit etwas Glück am Ball und spielte Krienzer mustergültig frei. Der Stürmer kickte die Vorlage volley unter die Latte. Orgler stand ein paar Schritte zu weit heraus, war so chancenlos. 47 Minuten gespielt, die Admira führte.

Slapstick zum 2:0, Traumtor zum 2:1

Rapid II erhöhte prompt die Schlagzahl. Mehr als ein Distanzschuss bei dem Haas einschreiten musste, war aber nicht drinnen. Im Gegenteil: Die Gäste schossen sich das 0:2 quasi selbst. Denis Bosnjak und Fabian Eggenfellner standen sich gegenseitig im Weg, so kam die Kugel zu Davies. Der Außenbahnspieler lief alleine auf den Kasten zu, umkurvte Orgler und schob ein. Lange hielt der Zwei Tore-Vorsprung allerdings nicht. Dragoljub Savic dribbelte von rechts in die Mitte und versenkte den Ball ansatzlos im langen Kreuzeck. Eine Stunde war da gespielt.

Es folgte eine Abwehrschlacht der Admira, die kompakt verteidigte. Rapid fehlten die Ideen, um das Bollwerk zu durchbrechen. Aus den raren Konterchancen machten die Südstädter ihrerseits viel zu wenig. Das war am Ende nicht von Bedeutung. Weil Angelo Gattermayer in der Nachspielzeit doch noch den Deckel frühzeitig draufmachte, einen Stanglpass versenkte. Die Admira feiert ihren ersten Sieg seit 15. Oktober und setzt sich damit zumindest vorerst im Mittelfeld der 2. Liga fest.