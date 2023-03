"Feiertag"-Stimmung in Amstetten

Werbung

Nach der Niederlage gegen Liefering deutete SKU-Trainer Jochen Fallmann Veränderungen in der Startaufstellung an. Zum einem rutschte Dominik Weixelbraun in die Startelf, zudem überraschte der Trainer mit einer taktischen Veränderung. Marco Stark rückte von der Dreierkette in ins Mittelfeld und die Mostviertler agierten gegen den FAC wieder mit einer Viererkette. Die erste Möglichkeit hatten aber die Wiener.

Scherf hält die Null

Der ebenfalls im Wechsel mit Dennis Verwüster im Tor agierende Elias Scherf hatte beim ersten Distanzschuss keine Probleme. Die erste Hälfte verlief weiterhin ausgeglichen. Der FAC hatte zwar mehr vom Spiel, jedoch Großchancen blieben aus. Erst nach einer halben Stunde war es Marvin Hernaus, der den FAC fast in Führung bringen hätte müssen. Der Angreifer kam völlig freistehend zum Kopfball, der Ball ging jedoch in die Arme von Scherf.

Dirnberger trifft die Stange

Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Fallmann Stefan Feiertag für den glücklos agierenden Junior Diomande. Für Gefahr sorgte aber ein Verteidiger. In der 51. Minute die erste Großchance für den SKU Amstetten. Sebastian Dirnberger kam im Strafraum zum Ball und setzte das Spielgerät an die Stange. Und auch Dominik Starkl prüfte die Härte des Aluminiums. Sein Schlenzer in die lange Ecke fand den Weg an die Außenstange.

Feiertag mit Führungstreffer

Der einsetzende Wind machte die Begegnung für beide Teams schwieriger. Dennoch kamen die Heimischen noch besser zurecht damit. In der 78. Minute die Führung für den SKU. Ein scharfer Flankenball von Thomas Mayer kam zu Marco Stark, der den Keeper umkurvte. Seinen Abschluss kratzte die Wiener Defensive noch von der Linie. Beim Kopfball von Feiertag waren die Gäste aber machtlos. Der FAC drückte nochmals auf den Ausgleich, doch Scherf hielt in der Nachspielzeit die drei Punkte fest.