Führung reicht nicht

In den ersten Minuten zeigt sich der SKU Amstetten hellwach und etwas bissiger, aus den Ballbesitzmomenten entstehen vorerst aber keine wirklichen Torchancen. Nach fünf Minuten ergibt sich die erste Gelegenheit für Blau-Weiß Linz, eine Hereingabe in die Mitte findet aber keinen Abnehmer und wird geblockt. Wenige Minuten später folgt der nächste gefährliche Abschluss der Heimischen, nach einer Flanke von Ronivaldo schließt Jahn Herrmann ab, SKU-Goalie Elias Scherf steht aber richtig. In der 16. Minute dann die Gäste am Vormarsch: Eine Flanke von Feiertag kommt in den Strafraum, die die Linzer Defensive nur zur Ecke abwehren kann. Aus dem folgenden Corner entsteht der Führungstreffer der Amstettner. Der Eckball wird zunächst kurz abgespielt, dann kommt die Flanke in den Strafraum von Dominik Weixelbraun direkt auf den Kopf von Dominik Starkl, der den Ball ins lange Eck zur Führung versenkt.

Hausherren nun am Drücker

Postwendend bekommen die Hausherren einen Freistoß aus dem Halbfeld. Dieser kommt in den Strafraum, der Ball zappelt auch im Netz der Amstettner, jedoch aus Abseitsposition. Kurz darauf die nächste gute Gelegenheit für Blau-Weiß Linz, doch Scherf kann sich auszeichnen gegen Ronivaldo. Schneller Gegenstoß von Amstetten nach 25 Minuten, Leimhofer macht noch einen Haken und schließt aufs kurze Eck ab, der Linzer Goalie Nicolas Schmid kann jedoch parieren. Die folgende Phase vor der Halbzeit gehört dann klar den Hausherren. Ein Kopfball nach einer Ecke kann gerade noch vor der Linie geklärt werden von der Amstetten-Defensive. In der 34. Minute die nächste gute Chance für Ronivaldo, eine Rückgabe von Dirnberger per Kopf kommt zu ungenau, Ronivaldo sprintet dazwischen, setzt den Ball jedoch über das Tor. In dieser Phase der Partie also die Gastgeber klar am Drücker. In der 37. Minute bekommt Simon Pirkl den Ball, bringt ihn in den Strafraum, wo Ronivaldo bereitsteht und den Ball im Tor zum Ausgleich versenkt. Kurz vor dem Pausenpfiff zeichnet sich dann noch einmal Scherf bei einem Schuss aus knapp 20 Metern aus.

Mit Schwung aus der Kabine

Die Gastgeber kommen mit Schwung aus der Kabine, haben die Partie weiterhin im Griff und werden direkt aus zwei Eckbällen gefährlich. Wenige Minuten später kommen die Amstettner erstmals zu Entlastungsangriffen, einmal setzt jedoch Sebastian Leimhofer den Ball übers Tor, kurz darauf luchst Starkl dem Linz-Goalie den Ball ab, wird dann aber zu weit nach außen abgedrängt, um noch einmal wirklich gefährlich zu werden. Wenig später folgt ein Abschluss der Gastgeber aus der Distanz, den Goalie Scherf parieren kann. In der 65. Minute dann eine gute Konterchance für die Gäste: Leimhofer spielt auf Feiertag, Goalie Linz kann sich auszeichnen und den Abschluss an die Stange lenken. Nach einem Hin und Her in dieser Phase holen sich die Hausherren in der 71. Minute dann doch die Führung, eine Flanke von der Seite kann nur zu kurz von Dirnberger per Kopf geklärt werden, der Ball findet den Weg zu Ronivaldo, der das Leder wuchtig per Unterkante der Latte im langen Eck versenkt.

Die Gäste versuchen in der Schlussphase, doch noch den Ausgleich zu erzielen. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit geht ein überhasteter Abschluss aus aussichtsreicher Position von Starkl deutlich über das Tor. Wenig später setzt Feiertag den eingewechselten Thomas Mayer in Szene, sein Abschluss aufs lange Eck wird aber zur Beute vom Linzer Tormann. Im Anschluss folgt die Riesenchance für Simon Seidl auf das 3:1 nach einem Gestocher im Strafraum, doch Scherf sichert den Ball vor der Linie. Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff ergibt sich auch für Ronivaldo wenige Meter vor dem Tor noch einmal die Gelegenheit zur Entscheidung, doch er jagt das Leder weit über das Gehäuse. Am Ende sichern sich die Hausherren letztendlich mit einem 2:1-Erfolg die drei Punkte und ziehen mit St. Pölten an der Tabellenspitze wieder gleich. Die Gäste aus Amstetten verbleiben auf Platz sechs der Tabelle.