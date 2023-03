Livespiel: Langenrohr - Retz

Werbung

Livespiel-Flair am Samstag: Auf meinfussball.at gibt’s die Begegnung Langenrohr – Retz ab 17:00 Uhr in voller Länge zu verfolgen. Die wichtigsten Szenen der übrigen Begegnungen und natürlich alle Tore könnte ihr wie gewohnt in den Highlightvideos sehen.

Langenrohr testete am Wochenende gegen Sierndorf, unterlag mit 2:4, tauschte aber viel und ging das Spiel eher locker an. „Die Leistung hat aber gepasst", stellt Coach August Baumühlner fest. Am Samstag (17 Uhr) steht jetzt das Heimspiel gegen Retz und damit der erste richtige Gradmesser auf dem Programm. Die Retzer haben zwei Auftaktsiegen viel Selbstvertrauen im Gepäck, aber Langenrohr muss sich absolut nicht verstecken und kann auch wieder auf den offensiven Impulsgeber Kevin Aue zurückgreifen.

Die Weinstädter tankten zuletzt mit einem souveränen 3:0 gegen Mannersdorf Selbstvertrauen. Mit einem Auswärtserfolg könnten Schulmeister & Co an Langenrohr vorbeiziehen und sich nach oben orientieren. Die bisherige Bilanz ist ausgeglichen, die Begegnung im Herbst brachte ein 1:1-Remis.