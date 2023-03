Livespiel: Seitenstetten - St. Peter/Au

Werbung

Während die Elf des UFC vier Zähler hinter Leader Ybbs auf Platz zwei rangiert, geht’s für die Seitenstettner um den Ligaverbleib. Der Tabellenachte hat nur drei Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone. Die Partie gibt’s in Kooperation mit Amateurscout als Livespiel der Runde auf meinfussball.at zu sehen.

St. Peter setzt auf Steigerung

Licht und Schatten gab es in der Vorbereitung von St. Peter. Auf sehr gute Spiele, wie das Remis in Ardagger, folgten eher mäßige Auftritte wie zuletzt gegen Biberbach. „Wir brauchen, wenn man die Leistung aus dem letzten Testspiel hernimmt, sicher eine Leistungssteigerung, wenn wir beim Derby in Seitenstetten etwas mitnehmen wollen“, erklärt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker.

In Seitenstetten blickt USC-Coach Peter Thaller auf eine positive Vorbereitung samt Trainingslager im kroatischen Porec zurück: „Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Die Jungs haben sehr gut gearbeitet und ich finde, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gekommen sind.“ Der Coach findet aber auch noch Verbesserungspotenzial. Auch mit Blick auf das letzte 2:2 im Test gegen die Amstetten Amateure: „Wir müssen, wenn wir schon so gut im Spiel und dominant sind, das Spiel auch auf unsere Seite ziehen.“