SKN-Frauen in Champions-League-Quali in nächster Runde

Die "Wölfinnen" setzten sich am Sonntag in Skopje gegen Dinamo Minsk klar mit 3:0 durch und stehen nun in der 2. Quali-Runde. Diese wird am 1. September ausgelost und geht am Ende desselben Monats über die Bühne. Zwölf Teams qualifizieren sich auf diesem Weg für die Gruppenphase des UEFA-Bewerbs.

Bernadett Zagor (10.) und Melanie Brunnthaler (18.) sorgten für eine schnelle, komfortable Führung, nach dem Seitenwechsel legte Brunnthaler (77.) noch einen Treffer nach.

Sturm Graz, das zuvor gegen Real Madrid keine Chance gehabt hatte, entschied das Spiel um Gruppenplatz drei gegen Tomiris-Turan aus Kasachstan mit 5:1 für sich.