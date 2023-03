SKN St. Pölten klettert wieder an die Spitze

Werbung

Das 0:2 im NÖ-Derby gegen Horn hatte bei den Wölfen Spuren hinterlassen. Vorerst einmal in der Startelf, die das Trainer-Duo Stephan Helm/Emanuel Pogatetz gegen die Young Violets auf das Feld schickte. Nicht weniger als vier neue Leute waren in dieser zu finden. Benedict Scharner, David Riegler, Jaden Montnor und Thomas Salomon ersetzten Yacouba Silue, Karim Conte, Sebastian Bauer und Kevin Monzialo (gesperrt), die allesamt nicht einmal im Kader standen.

Weil Blau-Weiß Linz im Parallelspiel gegen Lafnitz über ein 1:1 nicht hinaus kam, klettert der SKN St. Pölten wieder zurück an die Tabellenspitze. Trotz eines Auftritts, der über weite Strecken von Kampf und Krampf geprägt war. "Es war ganz wichtig, dass wir wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt sind", atmet Käpt'n Christian Ramsebner durch.

Barlov mit erstem Warnschuss

Die neuformierte SKN-Elf tat sich dann vom Start weg allerdings auch sehr schwer. Die Austria Youngster präsentierten sich in der Generali Arena von der ersten Minute an sehr giftig und sorgten dafür, dass die Wölfe ihr Spiel aus der Abwehr heraus überhaupt nicht aufziehen konnten. Erst in der 17. Minute klappte einmal eine Aktion über mehrere Stationen – und siehe da, gleich wurden die St. Pöltner gefährlich: Doch Din Barlov fand nach einem Scharner-Stanglpass in Young Violetts Keeper Kenan Jusic seinen Meister.

Stolz steht seinen Mann

Nur zwei Minuten später stand dann sein gegenüber Franz Stolz im Mittelpunkt. Er besserte einen schweren Fehler von Christian Ramsebner, der als letzter Mann den Ball verstolperte, aus und parierte einen Schuss von Romeo Vucic mit einer Glanzparade.

Bis zur 45 Minute blieben das aber die einzigen beiden Highlights. Denn die Young Violets zeigten sich weiter als sehr lästiger Gegner. Die Gäste hatten alle Hände und Füße zu tun, um sie vom eigenen Tor fern zu halten. Offensivaktionen des SKN? Fehlanzeige! Bis zur letzten Minute vor der Pause. Da tauchten sie wieder einmal im Strafraum der Violetten auf. Und plötzlich ein Pfiff von Schiedsrichter Ciochirca, der ein Handspiel vom eingewechselten Anouar El Moukhantir erkannt haben wollte.

Scharner versenkt Penalty

Den dafür verhängten Elfmeter verwandelte Youngster Benedict Scharner souverän zum schmeichelhaften 1:0 für St. Pölten. Saisontor Nummer drei für den Nachwuchsteamspieler, der gleich artistisch mit einer Salto-Einlage seinen Treffer zelebrierte.

Nach dem Wechsel versuchten die Gastgeber noch mehr Druck zu machen, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Ganz im Gegensatz zu den St. Pöltener Kickern, die jetzt mehr und mehr die sich bietenden Räume bespielen konnten und zu zahlreichen Chancen kamen. Doch Uly Llanez (59.), Luis Hartwig (62.) und vor allem Jaden Montnor, der 68. Minute das Kunststück zuwege brachte das leere Tor aus kurzer Distanz nicht zu treffen, scheiterten allesamt.

Llanez macht den Deckel drauf

So blieb es weiter spannend. Bis der eingewechselte Ulysses Llanez dann doch den Deckel drauf machte – gegen seinen Schuss war Jusic dann machtlos (81.). Luis Hartwig hatte die Kugel mustergültig in den Lauf den US-Amerikaners verlängert. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit versiebte Csaba Mester die letzte violette Chance - die drei Punkte für die St. Pöltner waren endgültig eingetütet.

Der SKN kann jubeln! "Sehr, sehr schmerzhaft" ist die Niederlage allerdings für die Wiener, wie Coach Harald Suchard feststellt: "Weil kaum ein Unterschied zwischen St. Pölten und meiner Mannschaft zu sehen war."