St. Pölten nach 2:2 gegen Kupio in Frauen-CL-Gruppenphase

St. Pölten und Kuopio lieferten sich harten CL-Kampf Foto: APA/EVA MANHART

D er SKN St. Pölten ist als erstes österreichisches Team in die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League eingezogen. Österreichs Serienmeister erkämpfte am Mittwoch im Qualifikations-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen KuPS Kuopio ein 2:2 nach Verlängerung, was nach dem 1:0-Erfolg im ersten Duell den Aufstieg bedeutete. Große SKN-Heldin war Mateja Zver, die schon im Hinspiel gescort hatte und nun im Doppelpack traf (6., 118.).