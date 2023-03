Steirich machte den Skorpion

Werbung

Es war eine Reise ins Ungewisse, die am Samstagnachmittag bei spätwinterlichem Wetter für den SC Retz begann. Nach der mehr als nur durchwachsenen Vorbereitung wusste niemand, wo man steht. Die Spratzerner pressten hoch an, allerdings ließ sich die SCR-Defensive nicht aus der Ruhe bringen. Die Rückkehr von Abwehrboss Daniel Murtinger tat der Hintermannschaft sichtlich gut. Mit der ersten schönen Aktion gingen die Hausherren in Führung: Eine Flanke von Clemens Zöch, Fabian Steirich sprintete in den Strafraum und bugsierte das Leder mit einer Art Skorpion-Kick ins Tor.

Wirklich Ruhe brachte die Aktion nicht wirklich ins Retzer Spiel, denn nach einer Standardsituation, der ersten gefährlichen Offensivaktion, glichen die Gäste aus: Ein Eckball von der linken Seite, ein Gestochere, der Ball konnte nicht geklärt werden und plötzlich donnerte Milos Jankovic das Runde ins Eckige. Danach plätscherte die Partie so dahin, Retz engagiert, aber selten zwingen und Spratzern kam aus dem Spiel heraus zu keinem Hochkaräter. „In der Pause habe ich den Burschen gesagt, dranbleiben und schnell ein Tor nachlegen“, verriet Retz-Trainer Rene Hieblinger.

Und es schien, als seine Mannschaft auf ihn gehört hat. Knapp fünf Minuten waren gespielt, da segelte ein Freistoß von der rechten Seite in den linken Strafraum, wo Christoph Rapp den Ball zur Mitte brachte und Steirich gedankenschnell abstaubte.

Tor oder nicht Tor – das war hier die Frage!

Danach ein ähnliches Bild wie in der Schlussphase der ersten Halbzeit, ehe es in der 78. Minute strittig wurde: Eine Flanke in den Retzer Strafraum, Tormann Sebastian Bacher schien sich zu verschätzen und ließ den Ball aus, der dabei die Linie überquer haben soll. Spratzern protestierte vehement, aber der Schiedsrichter entschied auf kein Tor, auch weil sein Linienrichter, dem die Sicht verdeckt war, ebenfalls nichts sah.

Wenige Augenblicke später die Entscheidung: Eckball von rechts, der Ball kommt erneut auf die linke Seite zu Rapp, der erneut flankte und diesmal stand Neuzugang Predrag Radic an der langen Ecke und schoss ein. Wie groß der Druck in der Weinstadt war, bewies die Tatsache, dass Radic danach zur Bank und Coach Hieblinger lief. Danach gab sich Spratzern zwar nicht auf, der Sieg der Gastgeber war aber nicht mehr gefährdet.

Zvijerac: "Ball war hinter der Linie"

„Es war ein schwieriges Spiel, ein Spiel der Standards, um genau zu sein. Aber wir haben phasenweise nicht schlecht gespielt und in unserer Situation geht es ohnehin nur darum, zu punkten, und zwar so oft wie möglich“, analysierte Hieblinger pragmatisch. Goran Zvijerac, Trainer des ASV Spratzern, meinte: "Es war eine gute Leistung von uns. Wir waren eine ebenbürtige Mannschaft, phasenweise in der ersten Halbzeit sogar besser. Unser Ball in der 80. Minute war hinter der Linie, das ist ärgerlich."