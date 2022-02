UES-Eiskunstläufer tanzten aufs Podest

Eine kleine Abordnung des Union Eis- und Rollsportclubs (UES) entschloss sich kurzfristig, erstmalig bei der Dornbirn-Trophy in Vorarlberg an den Start zu gehen. Das Ziel war dabei weiter Wettkampferfahrung aufzubauen, um für den Saisonhöhepunkt im März, dem Haydn-Pokal im Eisenstädter Allsportzentrum, topfit an den Start gehen zu können.

In der Alterskategorie Jugend 3 bis 13 Jahre musste Emma Luckenberger zwar kleine Unsicherheiten bei den Sprüngen verzeichnen, aber sie konnte dennoch mit ihrem Laufstil überzeugen. Dies bedeutet auch einen neuen Punkterekord und sie bekam damit auch verdient Gold.

Melinda Fuchs konnte sich im Vergleich zu den letzten Bewerben steigern und erreichte in ihrer Kategorie den ausgezeichneten zweiten Platz. Ihre Vereinskollegin Anna Schneider hatte allerdings einen Sturz bei einem schwierigen Sprung, den sie zum ersten Mal versuchte und landete auf dem achten Rang.

Aktuell werden die Semesterferien für weitere intensive Trainingseinheiten genutzt, bevor es Anfang März nochmals nach Vorarlberg geht, diesmal zur noch etwas größeren Feldkirch-Trophy, einem nationalen Jugendlaufen. Hier wollen die Athletinnen des Union Eis- und Rollsportclubs ihre Leistungen bestätigen und Fehler ausbessern.