Auböck als Elfter im EM-Semifinale über 200 m Kraul out .

Der 21-jährige Bad Vöslauer Felix Auböck hat am Montag in Glasgow im EM-Semifinale auf der Langbahn über 200 m Kraul in 1:47,81 Minuten Rang elf belegt. Den Aufstieg ins Finale verfehlte er um 84/100 Sekunden, den hatte er aber nicht als das erste EM-Ziel formuliert.