„Drahtesel“ statt Pferd?

„Hau mal ordentlich drauf!“, riet Trainerin Kim Raisner. Die Deutsche Annika Schleu saß verheult auf dem verängstigten Pferd mit dem Namen Saint Boy. Dann kamen heftige Hiebe mit der Gerte, Tritte mit den Sporen. Die bis dahin führende Fünfkämpferin verlor in diesen Momenten alle Chancen auf Olympiagold. Kurz wurde die 30-Jährige für ihr Schicksal bemitleidet. Schnell schwenkte alles um. Von Tierquälerei war die Rede. Der Eklat war perfekt.

Knapp drei Monate sind seit dem Olympia-Skandal vergangenen, als in der Vorwoche die Bombe platzte. Reiten wird als Teildisziplin des Fünfkampfs gestrichen. Offiziell haben die schockierenden Szenen rund um Schleu nichts damit zu tun. „Wir haben bereits 2018 damit begonnen, darüber nachzudenken“, gab Weltverbandsvize Joël Bouzou bekannt: „Der Reitsport ist ein Hindernis für die Entwicklung unseres Sports, sowohl in Bezug auf die Praxis als auch auf die Kosten“, erklärte er der französischen L‘Equipe.

"Es geht um die Identität des Sports" Gustav Gustenau

Für die Sportler kam der Schritt überraschend. Zumindest für Gustav Gustenau. Der Wiener Neustädter wurde in Tokio 16., investiert seit Jahren viel Zeit in das Springreiten, besitzt selbst Pferde und gewann bei den Olympischen Spielen in Japan die Teildisziplin. „Wir haben geglaubt, dass es ein Gerücht ist“, schluckt der 24-Jährige: „Erfahren haben wir es dann aus den Medien.“ Das Springreiten wurde in den letzten Jahren von den meisten Fünfkämpfern stiefmütterlich behandelt. Und: Der Weltverband UPIM habe „seit Jahren Reformen verabsäumt, um das Springreiten zeitgemäß zu gestalten.“ Die Disziplin nun zu streichen, ist für Gustenau die falsche Lösung.

Es gehe um die Identität des Sports, sagt Gustenau, alle fünf Teildisziplinen – neben Reiten sind das Fechten, Laufen, Schwimmen, Schießen – haben einen militärischen Hintergrund.

Das echte Pferd durch einen Drahtesel ersetzen? Dem gewinnt Gustenau wenig ab. „Das wäre Triathlon Plus“, und würde dann wohl nicht nur die Karriere des Wiener Neustädters beenden. Gustenau: „Beim Radfahren brauchst du ganz andere Typen als beim Reiten.“