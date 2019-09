KM 7,5 Emmersdorf: FF Emmersdorf

KM 11,7 Grimsing: Out of the Box

KM 15,4 Aggsbach-Markt: Marktkapelle Aggsbach

KM 20 Schwallenbach: FF Schwallenbach

KM 23,1 Startbereich Spitz: Gruber, DJ live Act

KM 25,1 Weinschänke St. Michael: Out of the Box

KM 28,7/H5,7 Weißenkirchen: Block West

KM 30,6 Achleiten: DJ live Act

KM 32,5/H9,5 Gasthof Pfeffel: VCU Raika Kilb

KM 34,9 Kuenringer Bad: Urtrommler

KM 35,5/H12,5 Schleife Dürnstein: Out of the Box

KM 36,9 Loiben: Pfadfindergruppe

Krems, Out of the Box

KM 39,4/H16,4 Tankstelle: DJ live Act

Nach KM 40/H17:

Caritas Charitypoint, DJ live Act

Ziel Krems: ORF-Radio-Niederösterreich-Bühne mit Birgit Zeiss-Brammer und Rapid-Stimme Andy Marek

Hauptbühne Stadtpark: Andy Marek,

gemeinsam mit Dominik Patak