Kleinere Mannschaften: Weniger bringt Kindern mehr

Österreich steht vor „einer Revolution im Kinderfußball“. So umreißt Hannes Bratschko, der Sportkoordinator des NÖ-Fußballverbandes, die ab Sommer geltenden Regeln für die Nachwuchsklassen bis zur U13. „Uns ist bewusst, dass dies eine große Umstellung sein wird“, sagt Bratschko, der als Teil einer vierköpfigen Arbeitsgruppe das Projekt mitgestaltet hat, „vor allem die bundesweite verpflichtende Einführung des Funino-Konzepts (drei gegen drei auf vier Minitore, Anmerkung) von der U6 bis zur U8.“

Neues Rezept hat Chance verdient

Die Kernpunkte: Mannschaften und Spielfelder werden kleiner, die Spielzeit strukturierter. „Das Match laufen lassen und erst in den Pausen korrigierend eingreifen“, lautet die Coachingdevise. So sind bei der U9 und U10 vier Matchviertel zu jeweils zwölf Minuten vorgesehen, in der U11 und U12 Drittel à 20 Minuten, in der U13 sind’s dann dreimal 25 Minuten. Erst ab dieser Altersstufe werden künftig offizielle Tabellen geführt.

NÖFV-Sportkoordinator Hannes Bratschko begrüßt die Reform. Foto: Wallner

„Mir ist schon klar, dass jeder Spiele gewinnen will. Aber das Ergebnis ist im Kinderfußball nicht das Wichtigste“, erklärt Bratschko. „Da brauchen wir einen Sinneswandel. Das Ziel muss es sein, die Spieler bestmöglich zu entwickeln.“ Das war auch die, sportwissenschaftlich begleitete, Prämisse bei der Konzeption der neuen Spielformen: „Es sind pro Team weniger Spieler nötig, diese haben aber mehr Ballkontakte und damit auch mehr Spaß am Sport.“ Bislang gingen dem Fußball bereits im ersten Jahr 26 Prozent der Jungkicker wieder verloren. „Diese Dropout-Quote wollen wir senken“, sagt Bratschko.

„Ausgerollt“ wird das Nachwuchsprojekt ab März mit einer Serie von Workshops in den Jugendhauptgruppen. Sie umfassen Theorie und Praxis, stehen allen interessierten Trainern und Jugendleitern offen. Die Landesverbände stellen den Klubs je acht Minitore zur Verfügung. NÖ-weit gehen somit im Sommer rund 4.000 Tore gratis an die Vereine.