Alpinhoffnung räumte ab

Nicht erst seit dem European Youth Olympic Festival (EYOF), bei dem Nadine Hundegger vom SSC Rohr im Gebirge aufs Stockerl gerast ist - und das gleich zweimal - träumt die 17-Jährige vom Weltcup. Seit sie mit zweieinhalb Jahren erstmals auf zwei Brettl'n stand, ordnet sie ihrem liebsten Hobby alles unter. Nur die Schule absolviert sie mit ähnlicher Hartnäckigkeit, zuerst in der Michi-Dorfmeister-Schule in Lilienfeld und nun im Trainingszentrum Waidhofen/Ybbs, wo sie die Handelsschule bereits absolviert hat und nun noch zwei Jahre für die Matura die Schulbank drückt.

„Flachländerin“ wird zur Fahnenträgerin Österreichs

Schon dass Hundegger als „Flachländerin“ den Sprung zu den europäischen Jugendspielen geschafft hatte, war eine Überraschung, auch weil sie in der abgelaufenen Saison noch nicht dem ÖSV-Kader (mittlerweile unbenannt in Ski-Austria) angehörte. Als Kaderläuferin des LSV-NÖ gelang ihr dann auch der Auftaktbewerb nicht nach Wunsch. „Beim Slalom bin ich nach 18 Toren ausgeschieden, da war ich aber auch richtig nervös“, gesteht sie. Beim RTL machte sie es dann schon deutlich besser. Hundegger zeigte bereits im ersten Lauf, dass mit ihr zu rechnen ist. Auf der stark nachlassenden Piste reihte sie sich mit Startnummer 21 an der siebenten Stelle ein. Und dann knallte sie einen sauberen zweiten Durchgang in den Schnee von Tarvis. Als Teamkollegin Leonie Raich als Halbzeit-Zweite ausgeschieden war, hatte Hundegger Edelmetall sicher. „Leonie hat mit ihrer Slalomgoldenen den ganzen Druck vom Team genommen, daher war es schon auch schade, dass sie ausgeschieden ist, zumal sie sicher auch im RTL den Sieg drauf gehabt hätte“, nahm Hundegger letztlich ihre Bronzene aber schon gern mit. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du die Medaille bei solchen Spielen vor der Zuschauermenge empfängst", kann sie es immer noch kaum fassen. „Das ist schon richtig cool!"

Beim Super-G eins draufgesetzt

Aber zwei Medaillen sind natürlich noch cooler! Und sportlich hat Hundegger nach ihrem RTL-Erfolg bei der geliebten Speeddisziplin sogar noch eins draufsetzen können. Als „Testpilotin“ mit der Startnummer eins bei schwierigen Witterungsbedingungen gelang ihr gleich eine fehlerfreie Fahrt. „Im Ziel war ich mir nicht sicher, was meine Zeit wert ist, aber ich hatte ein ganz gutes Gefühl. Nur die Hocke war nicht optimal, daran muss ich arbeiten“, schildert Nadine. Einzig eine Schweizerin unterbot die Zeit von Hundegger (+0,63 Sekunden). Als Fahnenträgerin durfte Hundegger dann bei der EYOF-Abschlusszeremonie einen Hauch von Olympia spüren. „Der perfekte Schlusspunkt dieser Spiele“, schwärmt die Schülerin.

Der Traum vom Weltcup

Auf Sicht möchte Hundegger im Weltcup mitmischen, so wie ihr großes Vorbild Mikaela Shiffrin. Wie der Superstar aus den USA wuchs auch sie neben einem Schlepplift auf und stand ganz früh erstmals auf Skiern. „So richtig gefahren ist schon mit fünf Jahren“, erinnert sich Mutter Bettina. Übrigens die einzige, die über die Silberne im Super-G nicht hundertprozentig glücklich ist. „Nadine ist fahrerisch eine Allrounderin, aber wenn sie Speedrennen fährt, kann ich nicht zusehen“, ist dabei die Sorge um die Tochter einfach zu groß. Dass sie sich aber irgendwann in Abfahrten stürzen wird, dieser Weg scheint vorgezeichnet, ganz einfach weil Nadine es will. „Mit sieben Jahren sagte sie zu uns Eltern, dass sie unbedingt die MD-Ski besuchen und einmal Skirennfahrerin werden will“, erzählt die Mutter. Die Schule kannte sie vom Nachbarjungen, der diese bereits besuchte. „Wir dachten, das ist eine kurze Einbildung von ihr, doch sie meinte es wirklich ernst“, weiß die Mutter mittlerweile um die Zielstrebigkeit ihrer Tochter. Auch starkes Heimweh, als sie mit zehn Jahren ins Internat kam, konnte sie nicht stoppen. „Nadine arbeitet wirklich hart, um sich ihren großen Traum zu erfüllen“, erzählt die Mutter.

Erfolg zieht Unterstützer an

Unterstützt wird Hundegger seit mittlerweile sieben Jahren von Bauholz Gruber aus ihrer Heimatgemeinde. „Er hat von Anfang an an mich geglaubt“, bedankt sie sich. Von Head bekommt sie seit Jahren das gesamte Skipaket zur Verfügung gestellt und von S.A.M. gibt's die richtige Skipräparation. Der SSC-Rohr im Gebirge unterstützt sie seit klein auf. Und letzte Saison kam mit den ersten großen Erfolgen Isoplus Fernwärmetechnik hinzu. Das Sportland NÖ bietet ihr ab dieser Saison kostenloses Training im Olympiastützpunkt St. Pölten. Und seit Juni wird Nadine für vorerst ein Jahr auch von der Sporthilfe unterstützt. Auch die Gemeinde Rohr im Gebirge ist stolz auf seine Tochter. „Und ganz cool ist, dass mir Air-Philippe meine Helme kostenlos gestaltet“, ist sie stolz auf das originelle Airbrush-Design, das sie auf der Piste unverwechselbar macht. Aktuell ist der Kopfschutz himmelblau, mit Glückssymbolen drauf, wie dem Hufeisen, überkreuzten Skiern, einer Rot-weiß-rot-Fahne und dem Gruber-Bauholz-Logo auf der Stirn.

Erstes Schneetraining schon gehabt

Mittlerweile wurde Hundegger heuer bereits bei Ski Austria im C-Kader aufgenommen und soll kommende Saison erste Europacupeinsätze bestreiten. „Wenn alles klappt, soll rasch der Sprung in den B-Kader gelingen“, hat sie schon ein neues Ziel. Ein erstes zweiwöchiges Training am Gletscher hat Hundegger bereits im Mai hinter sich gebracht, derzeit wird das Sommertraining forciert. Um manchmal einen Ausgleich zu schaffen, geht Nadine gern Klettern, vorzugsweise auf die Rax mit ihrem Onkel, Mountainbiken und Wandern oder sie trifft sich mit Freunden. Ein ältere Schwester hat sie auch, doch Selina schlug einen anderen Weg ein. „Sie betreibt zwar auch leidenschaftlich gern Kraft- und Fitness-Sport, aber es stand bei ihr nie so im Vordergrund wie bei Nadine“, erzählt die Mutter.