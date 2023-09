Baumgartners großer Coup bei der U-18-WM

Der Name Baumgartner ist im Neunkirchner Sportkegeln schon lange ein klingender. Und auch ihre Tante Monika Nguyen ist in der österreichischen Kegelszene sehr bekannt. Zuletzt gewann Nguyen bei der Weltmeisterschaft im kroatischen Varazdin mit der österreichischen Mannschaft Silber. Da ist es fast schon selbstverständlich, dass auch Mia-Laura Baumgartner seit frühester Kindheit auf der Kegelbahn steht und alle Neune in Serie wirft. Und das Toptalent schnappte sich kurz nach er Silbernen für ihre Tante sogar den U18-WM-Titel im Sprintbewerb.

Die Erfolgswelle der Sportkegler des SK FWT Composites Neunkirchen ist eine schier nicht enden wollende. Sowohl bei den Herren als auch den Damen sind sie derzeit in Österreich Spitze. Mit Julia Huber, Fiona Steiner und Monika Lengauer neben Nguyen waren gleich vier Neunkirchnerinnen bei der WM in der allgemeinen Klasse am Start. Und wie am Schnürchen läuft es auch bei den Herren. Seitens Neunkirchen waren Lukas Huber sowie die Brüder Markus und Philipp Vsetecka im Nationalteam vertreten. Hatte es für die Damen Silber im Teambewerb geben, so holten die Herren sogar Gold.

Da wollte Mia-Laura Baumgartner bei der abschließpenden Sprint-Weltmeisterschaft in der Klasse U 18 natürlich nicht nachstehen. Die 16-jährige Gymnasiastin, die eigentlich aus dem burgenländischen St. Margarethen stammt, holte sich ebenfalls die WM-Krone, weil sie wahre Nervenstärke zeigte. Das Finale ging mittels Sudden Victory 22:17 an sie. Bei der Nachwuchssportlerehrung im Büro von Landeshauptfrau-Stellverteter Udo Landbauer konnte es Baumgartner immer noch kaum glauben: „Wir hätten nicht gedacht, dass wir beide die Deutschen raushauen können“, erinnerte sie sich gemeinsam mit ihrer Tante an den großen Coup.