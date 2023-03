An Anja Dlauhy führt kein Weg vorbei

Die Hallensaison läuft ganz nach dem Geschmack von Anja Dlauhy (20) - und so richtig erfolgreich. Denn „on fire“ waren sie, die Athletinnen des ULC Riverside Mödling bei den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften der U20 und Allgemeinen Klasse in der Linzer Tips Arena – allen voran Anja Dlauhy. Der Schützling der ehemaligen Top-Sprinterin Victoria Schreibeis überzeugte mit persönlichen Bestleistungen im Kugelstoß (9,89 Meter) und Weitsprung (5,72 Meter), die auch eine neue persönliche Punkthöchstzahl im Fünfkampf zur Folge hatten (3.885). Die 20-Jährige holte damit Silber und streifte ihre erste Mehrkampfmedaille in der Allgemeinen Klasse ein. Sie musste sich nur der Vorarlbergerin Isabel Posch geschlagen geben.

Ein geteilter Spitzenplatz

Dlauhys Topleistungen blieben natürlich auch der Jury bei der Kür der Nachwuchssportler des Monats nicht verborgen. Die NÖ-Experten erstellen ihr Ranking, das zu zwei Dritteln in die Gesamtwertung einfließt. Diesmal gab’s ein Novum: Die Fachleute setzten Dlauhy und Stocksportler André Hofmarcher gemeinsam auf Platz eins. Der 17-Jährige von der SG Allersdorf/Randegg schnappte sich im Februar die Goldmedaille bei U23 Europameisterschaft mit dem Team im Weitschießen, zudem Silber mit dem Team bei der U19 Europameisterschaft der Eisstockschützen.

Entscheidung im Netz

Somit spielten die Fans mal wieder Zünglein an der Waage. Das Voting auf nön.at fließt – mit einem Drittel gewichtet – in die Gesamtwertung ein. Im Netz konnte Dlauhy einen Tick mehr User mobilisieren als ihr Kontrahent Hofmarcher. Stimmenkaiser beim Voting war allerdings Snowboarder Lukas Schlatzer. Der 19-Jährige von Union Trendsport Weichberger hatte zuletzt mit Rang zwei beim FIS Junioren Europacup im Boardercross aufhorchen lassen. Im Netz räumte er groß ab und schob sich auf den geteilten dritten Gesamtrang – gemeinsam mit Hofmarcher – nach vorne.

Der Sprinter aus dem Eiskanal

Über den Titel der NÖ-Nachwuchssportlerin des Monats durfte sich aber Anja Dlauhy freuen. Die Traiskirchnerin setzte sich unterm Strich vor Daiyehan Nichols-Bardi durch. Der hochveranlagte Leichtathlet sattelt über den Winter in den Bob um – als Anschieber gab’s zwei Top-Fünf-Plätze bei der U23-Europameisterschaft für den 21-Jährigen vom Team Teigl.

Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

Gesamtwertung:

1. Anja Dlauhy

2. Daiyehan Nichols-Bardi

3. André Hofmarcher

3. Lukas Schlatzer

5. Elias Eischer

6. Elias Lachkovics

7. Clara Berger

Expertenjury:

1 Anja Dlauhy

1 André Hofmarcher

3 Daiyehan Nichols-Bardi

4 Lukas Schlatzer

5 Elias Lachkovics

6 Elias Eischer

7 Clara Berger

Publikumsvoting:

1 Lukas SCHLATZER

2 Elias EISCHER

2 Daiyehan NICHOLS-BARDI

4 Anja DLAUHY

5 Clara BERGER

6 Elias LACHKOVICS

7 André HOFMARCHER