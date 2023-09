Drei Goldene hieven Sarah Fischer auf den Thron

Top in Bukarest: Bei den europäischen U23-Titelkämpfen in Rumänien trumpfte Sarah Fischer auf. Die Athletin vom ACU Krems fuhr überlegene Siege in allen drei Teildisziplinen. Sie verbesserte die österreichische Zweikampf-Bestmarke auf 240 Kilogramm und holte mit 102 Kilogramm im Reißen und mit 135 Kilogramm im Stoßen zwei weitere Goldmedaillen. Die starke Frau hält insgesamt 40 EM- und WM-Medaillen. Die Stadt Krems zeichnete sie kürzlich mit der Bronzenen Wappenplakette aus.

Viel Kämpferherz gezeigt

Was den Erfolg der 22-Jährigen so bemerkenswert macht: Fischer setzte sich trotz massiver Rückenprobleme die Gewichtheberkrone auf. „Eine unglaubliche Geschichte. Ein Antreten stand auf der Kippe, aber durch sechs bis sieben Stunden Physiobehandlungen haben wir es geschafft, Sarah fit zu bekommen. Dass sie dann so souverän im Wettkampf ist, ist echt Wahnsinn“, lobt Trainer und Vater Ewald Fischer. Der Kraftakt beeindruckte auch die Fachjury. Das Expertengremium wählt die bemerkenswertesten Leistungen der NÖ-Nachwuchsathleten im jeweiligen Monat aus und erstellt ein Ranking - das fließt zu zwei Dritteln in die Gesamtwertung ein.

Hohenauer mischt die Beach-Szene auf

Die Sportexperten setzten die dreifache U23-Europameisterin auf Platz eins, gefolgt von der Hollabrunner Beachvolleyballerin Lili Hohenauer. Die 16-Jährige schnappte sich (mit Partnerin Lia Berger) Silber bei der U18-EM und belegte bei der U20-Europameisterschaft den starken vierten Rang. Auf Rang drei sah die Jury Lara Teynor von der SU Trattenbach, die bei der Grasski-Weltmeisterschaft der Junioren mehr als nur eine Talentprobe abgelegt hat: Gold im Riesentorlauf, die Silberne in der Kombination und Bronze im Slalom gingen an die 18-Jährige.

Teynor top im Netz

Die Wertung der Jury ist jedoch nur die halbe Miete, per Online-Voting können auch die Fans ein gewichtiges Wort mitreden. Das Ergebnis der Abstimmung auf nön.at fließt zu einem Drittel in das Endresulat ein. Im Netz lieferten sich Teynor und Fischer ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem sich schließlich die Grasski-Hoffnung als Nummer eins in der Gunst der Fans etablieren konnte. Lara Teynor schob sich damit auf Platz zwei nach vorne, konnte aber Fischer nicht mehr abfangen. Den dritten Platz am Stockerl sicherte sich Beach-Talent Lilli Hohenauer.

Das Gesamtergebnis

1 Sarah FISCHER

2 Lara TEYNOR

3 Lili HOHENAUER

4 Timo HAMMARBERG

5 Helene SCHRATTENHOLZER

6 Flora KLIMESCH

7 Jakob GRANDL

Expertenjury:

1. Sarah FISCHER

2. Lili HOHENAUER

3. Lara TEYNOR

4. Timo HAMMARBERG

5. Jakob GRANDL

6. Flora KLIMESCH

6. Helene SCHRATTENHOLZER

Publikumsvoting:

1 Lara TEYNOR 770 Stimmen

2 Sarah FISCHER 619

3 Helene SCHRATTENHOLZER

4 Flora KLIMESCH

5 Lili HOHENAUER

6 Timo HAMMARBERG

7 Jakob GRANDL