Kegel-Queen räumt richtig ab

Das Kegel-Gen liegt in der Familie. Und nun darf sich auch das Neunkirchner Nachwuchstalent Mia-Laura Baumgartner Weltmeisterin nennen. Bei den Sprint-Weltmeisterschaften der Klasse U18 bewies die erst 16-jährige Baumgartner wahre Nervenstärke und setzte sich im Finale bei einem Sudden Victory 22: 17 durch. Ihre Tante Monika Nguyen gewann im kroatischen Varazdin mit der Mannschaft Silber.

Mia beeindruckt die Experten

Mia-Lauras Leistungen blieben auch der Fachjury nicht verborgen, die bei der Kür der NÖ Nachwuchssportler des Monats mitwirkt. Das Urteil des Experten fließt zu zwei Dritteln in das Gesamtergebnis ein. Sie schätzen die Leistungen der NÖ-Sporttalente im entsprechenden Monat ein und erstellten ihre Rangliste. Und die sieht Baumgartner ganz vorne. Auf Platz zwei setzten die Fachleute Orientierungsläufer Moritz Czech. Der 18-jährige Klosterneuburger gewann die Österreichischen Meisterschaften im nächtlichen Orientierungslauf in der Allgemeinen Klasse.

Aufholjagd in Netz

An Position drei sahen die Experten Bernhard Schmid. Der 21-Jährige von der SV Schwechat arbeitet sich an die nationale Spitze im Hindernislauf, holte U23-Silber in dieser Disziplin sowie Bronze. Doch ein Vierter im Bunde setzte zur Aufholjagd an - Martin Wolf zog bei den Fans auf die Überholspur.

Baumgartner vor Czech an der Spitze

Zu einem Drittel fließt nämlich die Abstimmung auf nön.at ins Gesamtergebnis ein. Die Fans spielen oftmals Zünglein an der Waage. Ihre Nummer eins: Kunstturner Martin Wolf (17, Sportunion St. Pölten). Der Tullnerbacher gewann das Voting vor Mia Laura Baumgartner und schob sich im Gesamtklassement aufs Podest vor. Der Titel der Nachwuchssportlerin des Monats Mai war Baumgartner aber nicht mehr zu nehmen.

Gesamtergebnis:

1 Mia Laura BAUMGARTNER

2 Moritz CZECH

3 Martin WOLF

4 Bernhard SCHMID

4 Gioia D’ALONZO

6 Emilia SANDHOFER

Expertenjury:

1 Mia Laura BAUMGARTNER

2 Moritz CZECH

3 Bernhard SCHMID

4 Gioia D’ALONZO

5 Martin WOLF

6 Emilia SANDHOFER

Publikumsvoting:

1 Martin WOLF

2 Mia Laura BAUMGARTNER

3 Emilia SANDHOFER

4 Gioia D‘ALONZO

5 Moritz CZECH

5 Bernhard SCHMID