Presslers Bronze war Gold wert

Bei der Weltmeisterschaft in Budapest musste Zukunftshoffnung Lena Pressler noch ein wenig Lehrgeld zahlen. Schon im Vorlauf war Endstation für die Gölsentalerin in Diensten der Union St. Pölten. Die Saison sei aber ohnehin mit dem Höhepunkt Mitte Juli geplant gewesen, die WM kam jetzt als zu Saisonbeginn noch gar nicht wirklich erwartete Zugabe aufgrund ihrer zuvor sensationellen Leistungen. „Wenige Wochen nach dem Erfolg bei der U-23-EM mit der Bronzemedaille hier gleich das WM-Debüt zu laufen, ist ohnehin nicht leicht“, gibt ihre Trainerin Viola Kleiser zu bedenken.

Rückschlag durch Erkrankung

Ihr Schützling Pressler hatte heuer den ÖLV-Rekord bereits zweimal mit großen Sprüngen verbessert, jetzt nochmals zuzulegen wäre wenig wahrscheinlich gewesen. Sich aber nach der U-23-EM eine Erkrankung einzufangen, habe dieses Vorhaben nahezu unmöglich gemacht. „Ich musste mehrere Tage das Training komplett auslassen und auch zwei Starts bei Meetings absagen“, erzählt Pressler. „Ich habe zwar in den letzten zwei, drei Wochen noch einmal richtig hart trainiert, aber nach der Erkrankung nach der U-23-EM ging heute einfach nicht mehr, das muss ich akzeptieren.“

Höhenflug im hohen Norden

In Finnland lief's dagegen wie am Schnürchen - Pressler schnappte sich Platz drei über 400 Meter Hürden. Mit sensationellen 55,94 Sekunden verbesserte die 22-Jährige ihren eigenen österreichischen Rekord um 21 Hundertstel und holte damit die Bronzemedaille bei der U23-Europameisterschaft. Es ist dies erst die siebente Medaille bei U23-Europameisterschaften für Österreich und die erste seit Verena Mayr 2017 im Siebenkampf. Für Pressler wiederholt sich somit auch die eigene Geschichte, hatte sie 2018 bei der U18-EM doch ebenfalls mit Rekord Bronze geholt. Eine Topleistung, die auch der Expertenjury bei der Kür zur Nachwuchssportlerin des Monats nicht verborgen blieb.

Schrattenholzer und Clement komplettieren Stockerl

Die Fachleute setzten Pressler in ihrem Ranking auf Platz eins - gefolgt von der Klosterneuburger Judoka Helene Schrattenholzer, der Goldmedaillengewinnerin beim European Youth Olympic Festival und Philip Clement vom URC Wildegg, der bei der U21-Weltmeisterschaft im Voltigieren ganz oben am Stockerl landete. Die Wertung der Jury fließt mit überdurchschnittlicher Gewichtung in die Endabrechnung ein. Zu einem Drittel spielt das Voting der Fans ins Resultat hinein.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Internet

Die Abstimmung im Netz auf nön.at hatte es in sich. Weit über 6.000 Stimmen wurden abgegeben - und die User legten sich besonders für Paula Fallmann und Jan Baumegger vom HSV Wr. Neustadt ins Zeug. Das Heeressport-Duo ließ mit Bronze bei der U17 EM im Laser Run Mix-Bewerb aufhorchen. Nur knapp hinter den Modernen Fünfkämpfern landete in der Gunst der Fans Simon Zeitlhofer. Der 18-jährige Kanute vom NKFC Ybbs belegte bei der Junioren-EM im Kajak Cross wie auch im Teambewerb den vierten Rang. Dank der Unterstützung der User konnten sich die Fanfavoriten auch in der Gesamtwertung nach vorne schieben.

An der Verteilung der Stockerlplätze ändert sich aber nichts. Leichtathletik-Juwel Lena Pressler durfte sich vor Helene Schrattenholzer und Philip Clement über den Titel der Nachwuchssportlerin des Monats Juli freuen.

Das Gesamtergebnis

1 Lena PRESSLER

2 Helene SCHRATTENHOLZER

3 Philip CLEMENT

4 Christiane KRIFKA

5 Paula FALLMANN/ Jan BAUMEGGER

6Simon ZEITLHOFER

7 Emilia SANDHOFER

Expertenjury:

1. Lena PRESSLER

2. Helene SCHRATTENHOLZER

3. Philip CLEMENT

4. Christiane KRIFKA

5. Paula FALLMANN/ Jan BAUMEGGER

6. Simon ZEITLHOFER

7. Emilia SANDHOFER

Publikumsvoting:

1 Paula FALLMANN/ Jan BAUMEGGER 2910 Stimmen

2 Simon ZEITLHOFER 2016

3 Christiane KRIFKA 988

4 Philip CLEMENT 363

5 Lena PRESSLER 283

6 Helene SCHRATTENHOLZER 214

7 Emilia SANDHOFER 24