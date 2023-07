Skerbinz schafft Historisches

Das 30. Bestandsjahr in der Historie des TTV Tulln war auch das erfolgreichste. Eine wichtige Rolle spielte dabei Nina Skerbinz. Die 13-jährige Tischtennishoffnung schaffte mit der Frauen-Mannschaft (an der Seite u.a. von Olympia-Starterin Liu Yuan) den Aufstieg in die Bundesliga. Skerbinz schnappte sich den österreichischen Meistertitel im U17-Einzel, im Mixed wie im Team - und sie gewann als erste Spielerin in der TTV-Vereinsgeschichte ein Turniersieg im Einzel auf internationaler Ebene.

Nina auch international erfolgreich

Die Raiffeisen Youth Championships in Linz wird die Markgrafneusiedlerin in bester Erinnerung behalten. „Ein internationales Turnier in Österreich ist immer etwas Besonderes. Deshalb bin ich sehr glücklich, dieses Turnier gewonnen zu haben“, strahlt Nina Skerbinz, die vom österreichischen Verband im Frühjahr als „Nachwuchsspielerin des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden ist. Der Erfolgslauf des Tischtennisjuwels blieb der Expertenjury bei der Kür zur Nachwuchssportlerin des Monats natürlich nicht verborgen. Ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln ins Gesamtranking ein.

Moldaschl in der Verfolgerrolle

Das Gremium der Fachleute setzte Nina Skerbinz auf Platz eins - gefolgt von Gewichtheber Maximilian Moldaschl. Der 22-Jährige vom HSV Langenlebarn ließ zuletzt mit dem Vize-Staatsmeister in der Allgemeinen Klasse aufhorchen lassen. Auf Platz drei sah die Jury die 14-jährige Gymnastin Anna Scheidl (FAC Gitti-City Stockerau), die Silber bei der österreichischen Meisterschaft der Juniorinnen geholt hat.

Daxböck als Favoritin der Fans

Ein gutes Abschneiden bei der Expertenjury ist freilich nur die halbe Miete. Als Zünglein an der Waage können die Fans zu einem Drittel die Endwertung beeinflussen - nämlich per Abstimmung auf nön.at Bei den Usern war Leichtathletin Sarah Daxböck (von den Fachleuten auf Platz vier gesetzt) die ganz klare Nummer eins. Die 15-jährige St. Veiterin in Diensten der Union St. Pölten gewann den U16-Titel im Siebenkampf.

Das Podest - reine Frauensache!

Daxböck schob sich im Gesamtranking auf Platz drei nach vor - und sorgte damit für ein rein weibliches Siegerstockerl. Der Sieg war Nina Skerbinz aber nicht zu nehmen, Rang zwei ging an Anna Scheidl.

Gesamtergebnis:

1 Nina SKERBINZ

2 Anna SCHEIDL

3 Sarah DAXBÖCK

4 Maximilian MOLDASCHL

5 Rosalie STEGER

6 Katharina WILD

Expertenjury:

1. Nina SKERBINZ

2. Maximilian MOLDASCHL

3. Anna SCHEIDL

4. Sarah DAXBÖCK

5. Rosalie STEGER

6. Katharina WILD

Publikumsvoting

1. Sarah DAXBÖCK2. Anna SCHEIDL, Rosalie STEGER, Nina SKERBINZ, Katharina WILD6. Maximilian MOLDASCHL