Valentin Bayer schwimmt auf der Erfolgswelle. Hatte er schon bei der Jugend-Europameisterschaft in Netanya (Israel) mit dem besten Resultat eines österreichischen Nachwuchsschwimmers überhaupt aufhorchen lassen, ging’s auf nationaler Ebene ebenso erfolgreich weiter.

Über 50, 100 und 200 Meter Brust krönte sich der 18-Jährige von der SU Mödling zum österreichischen Juniorenmeister. Per „Schluss-Spurt“ sicherte sich Bayer jetzt auch „Gold“ bei der Wahl zum NV Nachwuchssportler im Monat November. Nach dem Triumph von Marlene Kahler steht somit neuerlich ein Vertreter der Schwimmerfraktion ganz oben am Stockerl.

Die Fans haben entschieden

Lag bei den Experten noch Gewichtheber-Hoffnung Mario Kanyka (KSV Mödling) vorne, konnte Valentin Bayer via Voting auf nön.at das Blatt noch wenden. Das Urteil der Fachjury fließt zu zwei Dritteln in die Gesamtwertung ein, die Abstimmung der Fans kann als Zünglein an der Waage – sie wird mit einem Drittel gewichtet – den Ausschlag geben. Mehr als 1.600 Stimmen heimste der vom Expertengremium auf Platz zwei gereihte Schwimmer ein, konnte Kanyka damit noch abfangen.

Escalona stark beim NÖN-Voting

Jiu-Jitsu-Talent Brandon Escalona (Waidhofen, österreichischer U18-Meister) setzte sich beim Voting auf nön.at ähnlich gut in Szene, verbesserte sich auf Platz vier – knapp hinter Salami Hassan Olaweun (Boxen, BC Korneuburg). Kanyka landete auf dem zweiten Stockerlplatz. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften hatte der junge Heber sowohl die U17 als auch die allgemeine Klasse gewonnen.

Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

Gesamtergebnis

Valentin BAYER Mario KANYKA Salami HASSAN OLUWASEUN Brandon ESCALONA Pascal SCHMOLL

Ergebnis Publikum:

Valentin BAYER Brandon ESCALONA Salami Hassan OLUWASEUN Pascal SCHMOLL Mario KANYKA

Experten-Jury

Mario KANYKA Valentin BAYER Salami Hassan OLUWASEUN Brandon ESCALONA Pascal SCHMOLL