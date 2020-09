Mit ihren 18 Jahren gehört Anna Gröss zu den heißesten Tennisaktien in Rot-Weiß-Rot. „Der Sprung, den Anna im vergangenen Jahr gemacht hat, ist nicht zu übersehen“, lobt Josef Beinhardt, ihr Obmann beim TC Tulln, den Shootingstar. In Villach holte sie sich als Nummer eins gesetzt den österreichischen U18-Titel. Mit Doppelpartnerin Nadja Ramskolger setzte sie in der Allgemeinen Klasse noch einen drauf. Im Finale gegen die Kärtnerinnen Laura Pasterk/Nina Plihal feierten Größ/Ramskogler einen 7:5-, 6:2-Sieg. „Im ersten Satz waren alle nervös, das hat sich dann gelegt“, so Trainer Tomas Chalupa. „Wir zwei haben gut zusammen gepasst. Und mir ist es oft gelungen, die Rückhand zu umlaufen“, schmunzelt Größ.

Erst Matura, dann Profikarriere

Die Absdorferin träumt von der Profikarriere. Aber: „Zuerst wird die Schule abgeschlossen und 2021 maturiert.“ Ein bisschen gefeiert darf aber schon jetzt werden. Anna Gröss schnappte sich den Titel der NV Nachwuchssportlerin des Monats Juli. Aufgrund ihrer Leistungen setzte die Expertenjury – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln ins Gesamtranking ein – die 18-Jährige vor Golf-Talent Emma Spitze auf Platz eins. Diese Pole Position konnte Gröss auch beim Publikumsvoting verteidigen.

Nichols-Bardi top bei den Fans

Die Stimmen der Fans auf nön.at können, wenn’s eng hergeht, den Ausschlag geben. Bei den Usern stand St. Pöltens Sprinthoffnung Daiyehan Nichols-Bardi am höchsten im Kurs. Durch das Fanvoting katapultierte sich Nichols-Bardi auf’s Stockerl. Hinter Gröss auf Platz zwei klassierte sich Emma Spitz, die mit ihren 20 Jahren die Golf-Ladies der Allgemeinen Klasse „alt aussehen“ ließ und den Staatsmeistertitel holte.

Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

NÖN

Gesamtergebnis:

1. Anna Gröss

2. Emma Spitz

3. Daiyehan Nichols-Bardi

4. Paul Preisl

5. Franziska Friedl/Eva Pfeffer

6. Niklas Keller

Publikumsvoting

1. Daiyehan Nichols-Bardi

2. Anna Gröss

3. Emma Spitz

4. Franziska Friedl/Eva Pfeffer

5. Paul Preisl

5. Niklas Keller

Experten-Jury Voting

1. Anna Gröss

2. Emma Spitz

3. Paul Preisl

4. Daiyehan Nichols-Bardi

5. Franziska Friedl/Eva Pfeffer

5. Niklas Keller