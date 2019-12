Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (seit 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

Die Nominierten

Jessica FORTNER

16 Jahre, Judo, JC Klosterneuburg

Silbermedaille im U18 Europacup

Jan UETZ/ Karina SCHMIEDL

beide 16 Jahre, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Goshindo Pressbaum

Bronze bei der U18 EM und Silber bei der U18 WM im Duo Mix

Dominik ZEISLER

17 Jahre, Jiu Jitsu, HSV Grossmittel

Bronze bei der U18 WM im Ne-Waza Bewerb

Kevin GINDL

15 Jahre, Turnen, SV Gymnastics Gänserndorf

Bronze im Mehrkampf bei den österreichischen Juniorenmeisterschaften

Hannah STREICHER

18 Jahre, Radsport, Radrennteam Pielachtal

Österreichische Junioren Meisterin im Einzelzeitfahren

Erik GRIELENBERGER

19 Jahre, Gewichtheben, SC Harland

Österreichischer Staatsmeister im Mehrkampf allgem. Klasse, zudem österreichischer U20 Meister

Corina GOSCH

18 Jahre, Schießen, SSV Blumau

Bronze bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Pistolenbewerb

Bis einschließlich 12. November könnt ihr mitvoten!