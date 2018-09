Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (seit 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

Die Nominierten

Marlene PRIBITZER

21 Jahre

Schützensport

SG Prottes

Bronzemedaille bei den österreichischen Kleinkaliber Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse in der Königsdisziplin „Dreistellungsmatch“

Paul ISBETCHERIAN

18 Jahre

Basketball

Mistelbach Mustangs

Zweitbester Scorer bei der U18 B-EM sowie dritter Rang bei den Steals und vierter Rang bei den Assists (mit dem österr. Nationalteam das Platz 16. belegte)

Sarah KASTENBERGER

19 Jahre

Beachvolleyball

ASKÖ Purgstall

Österreichische U20 Vizemeisterin

Emma SPITZ

18 Jahre

Golf

GC Schloss Schönborn

Gewinn der prestigeträchtigen U18 Girl’s British Amateur Championships als erste Österreicherin

Vanessa WINKLER

19 Jahre

Reitsport

Reitsportverein Schwarzbach

Vize-Europameisterin im Westernreiten

Viola SIMMER

19 Jahre

Leichtathletik

LCA Amstetten

Goldmedaille bei den U20 Meisterschaften im Siebenkampf, die zudem auch Rang 4 in der allgemeinen Klasse bedeutete

Jakob FINK

18 Jahre

Triathlon

RATS Amstetten

Österreichischer Junioren Meister im Aquathlon (Schwimmen und Laufen), zudem Sieg mit dem NÖ Team in der Bundesländerstaffel

Bis einschließlich Donnerstag 13. September könnt ihr mitvoten!