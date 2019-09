Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (seit 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

NÖN

Die Nominierten

Christopher ROTHBAUER

21 Jahre

Schwimmen

SV Schwechat

2-facher österreichischer Staatsmeister über 100m und 200m Brust

Michael KLEEMANN

21 Jahre

Schießen

SSV Königstetten

Österreichischer Staatsmeister Armbrust und Bronze mit dem NÖ Team

Alexander HAJEK

16 Jahre

Radsport

RC Purgstall

Gesamtsieg und auch Sieger in der Punktewertung bei der internationalen U17 Radjugendtour Oststeiermark (Europas größte Nachwuchs-Rundfahrt)

Sarah KASTENBERGER

19 Jahre

Beachvolleyball

Purgstall

Österreichischer U21 Vize-Staatsmeistertitel Beachvolleyball

Jan BADER

17 Jahre

Triathlon

SU Triathlonverein Wr. Neustadt

Österreichischer Meister im Aquatlon, zudem Gold mit der Bundesländerstaffel

Fiona KLIEN

16 Jahre

Radsport

URC Bikerei Korneuburg

Bronze Medaille bei der Mountainbike Jugend Europameisterschaft U17

Lorenz URSPRUNGER

21 Jahre

Leichtathletik

LCA Amstetten

Österreichischer U23 Vize-Meister im Zehnkampf

Bis einschließlich 19. September könnt ihr mitvoten!