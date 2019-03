Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (seit 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

NÖN

Die Nominierten

Magdalena LINDNER

18 Jahre

Leichtathletik

ULV Krems

Zweifache österreichische U20 Hallen-Meisterin über die 60m und 200m Distanz

Lisa GRABNER

18 Jahre

Judo

Judoclub Wimpassing

Österreichischer U23 Meistertitel der U21 Kämpferin

Bernhard HABERLER

19 Jahre

Eisstocksport

1.ESV Bad Fischau Brunn

Doppel Europameister mit der österreichischen U19 und U23 Nationalmannschaft im Weiten-Bewerb

Isra CELO

14 Jahre

Karate

UKC ZTR HAK St. Pölten

Bronzemedaille bei der Jugend EM Kadetten U16 im Kata-Bewerb

Ben HENKES

17 Jahre

Leichtathletik

ULC Riverside Mödling

Österreichischer U20 Meister und Silbermedaille bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in der allgemeinen Klasse jeweils im Hochsprung in der Halle

Julia HÖRTH

16 Jahre

Ski Alpin

Kremser SC

Erster Sieg eines FIS Riesentorlaufs und weiterer Podestplatz (3.)

Bis einschließlich 14. März könnt ihr mitvoten!