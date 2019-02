Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (seit 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

Die Nominierten

Emily WU

15 Jahre

Badminton

ASV Pressbaum

Dreifache österreichische U17 Meisterin im Einzel, Doppel und Mixed

Katrin BEIERL/ Jennifer ONASANYA

25/24 Jahre

Bobsport

Bob- und Skeleton Sportclub Himberg

Weltmeisterinnen im 2er Bob bei den Juniorinnen, zudem Bronzemedaille bei der Europameisterschaft allgemeine Klasse

Cornelia HOLLAND

16 Jahre

Radsport

Radrennteam Pielachtal

Bronzemedaille bei den österreichischen Cross Staatsmeisterschaften in der allgemeinen Klasse

Magdalena SCHERZ

17 Jahre

Ski nordisch/ Langlaufen

1.SVG Hohe Wand

2 Siege in der U18 bei internationalem FIS Rennen und im Europacup und damit Qualifikation für die Youth Olympic Games

Susanne LECHNER

22 Jahre

Judo

Judoteam SHIAI-DO Thermenregion

Bronzemedaille im Weltcup in der Klasse bis 63kg

Jakob SOLBÖCK

17 Jahre, Eisstocksport

ESV Wang

Bronze Medaille bei den österreichischen U19 Meisterschaften im Zielbewerb, zudem Silber im U23 Mannschafts-Bewerb

Sophia KLAUS/ Michaela STREB

18/17 Jahre, Hockey

HC Wr. Neudorf

Spielerinnen bei Erringung des U21 Vize Europameister Titels mit dem österreichischen Nationalteam

Bis einschließlich 13. Februar könnt ihr mitvoten!