Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (seit 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

NÖN

Die Nominierten

Lena MEINHARD

14 Jahre

Sportakrobatik

USV Dobersberg

Österreichische Meisterin im Bewerb Mixed Paare

Johannes WENINGER

19 Jahre

Kickboxen

Pointfighters Thermenregion

Österreichischer Junioren Meister und österreichischer Staatsmeister in der allgemeinen Klasse bis 94kg

Lena PRESSLER

17 Jahre

Leichtathletik

Union St. Pölten

2-fache österreichische U18 Meisterin über 400m Hürden (mit neuem österr. Rekord und EM Limit) und 200m

Gustav GUSTENAU

21 Jahre

Moderner Fünfkampf

HSV Wr.Neustadt

Bronze Medaille bei der Junioren EM

Eva HAMMELMÜLLER

18 Jahre

Wettklettern

OeAV Haag

2x Gold (im Vorstieg sowie in der Kombination) und Silber (im Speed) bei den österreichischen Meisterschaften der Juniorinnen

Lisa GRABNER

16 Jahre

Judo

JC Wimpassing

Bronze Medaille bei der U18 EM

Jacqueline KOTRNETZ

17 Jahre

Kunstturnen

Union Böheimkirchen

Österreichische Staatsmeisterin am Sprung

Und so hat die Expertenjury abgestimmt

Lisa GRABNER Gustav GUSTENAU Lena PRESSLER Eva HAMMELMÜLLER Johannes WENINGER Jacqueline KOTRNETZ Lena MEINHARD

Bis einschließlich 18. Juli könnt ihr mitvoten!