Wer wird NachwuchssportlerIn des Monats März?

Und so funktioniert’s: Von Sportorganisationen und dem SPORT.LAND.Niederösterreich werden jene Zukunftshoffnungen nominiert, die im abgelaufenen Monat mit ihren sportlichen Leistungen besonders aufhorchen haben lassen.



Zehn Tage lang können die Fans auf NÖN.at mitvoten. Parallel lässt eine Expertenjury die Köpfe rauchen – ihr Urteil fließt zu zwei Dritteln in die gewichtete Gesamtwertung. Die Expertenjury setzt sich wie folgt zusammen: Vertreter aller NÖ Sport- Dachverbände, Sport-Medien (NÖN, ORF NÖ), Niederösterreichischen Versicherung, NÖ Landesschulrat, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Sportzentrum NÖ sowie ehemalige prominente NÖ Sport- Persönlichkeiten (seit 2017 wird auch die/der JahresiegerIn der NÖN Publikumswahl am Ende des Jahres für jeweils ein Jahr der Fachjury angehören). Ein Drittel des Punktekontos können die Fans füllen. Und mitfiebern, wenn dann auf NÖN.at der Nachwuchssportler des Monats präsentiert wird.



Unterstützt wird die Aktion des SPORT.LAND.Niederösterreich von der

NÖ Versicherung mit einer Prämierung der MonatssiegerInnen.

NÖN

Die Nominierten

Anna SWOBODA

22 Jahre

Triathlon

Tri-Runners Baden

3. Platz bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Wintertriathlon

Liel Marlies ROTHENSTEINER

16 Jahre

Tennis

Brühler Mödlinger TC

Zweifache Österreichische U16 Meisterin im Einzel und Doppel, zudem Einzug ins Semi-Finale im U18 Einzel und Doppel

Julian FELLINGER

15 Jahre

Tischtennis

TTV UKJ Markgrafneusiedl

Sieg beim Austria Top Ten Turnier in der U17

Fabienne PAVLIK

16 Jahre

Schwimmen

SV Schwechat

2x Silber und 1x Bronze bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften Kurzbahn Allgemeine Klasse, zudem ein Juniorinnentitel über 200m

Felix POWONDRA

18 Jahre

Snowboard

Union Trensport Weichberger

Silber Medaille bei der Jugend WM im Boarder Cross

Bis einschließlich 16. April könnt ihr mitvoten!