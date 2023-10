Nina Skerbinz hat einen Lauf

Der TTV Tulln kam anlässlich seines 30-jährigen Bestehens heuer aus dem Jubeln kaum heraus. Faktor Nummer eins im erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte waren die Skerbinz-Geschwister und da vor allem Nina. Die Tischtennishoffnung, die am 29. Oktober ihren 13. Geburtstag feiert, schaffte mit der Tullner Frauen-Mannschaft an der Seite von Olympia-Starterin Liu Yuan den Aufstieg in die Bundesliga. Dazu schnappte sich Skerbinz den österreichischen Meistertitel im U17-Einzel, im Mixed wie im Team - und sie gewann als erste Spielerin in der TTV-Vereinsgeschichte ein Turnier im Einzel auf internationaler Ebene.

Erster großer internationaler Erfolg in Linz

Die Raiffeisen Youth Championships in Linz waren das Saisonhighlight von Nina Skerbinz. Im Juni lieferte das Toptalent, das von Andi Hammerschmid betreut wird, ihr bislang bestes Tischtennis ab und spielte die internationale U15-Konkurrenz an die Wand. Mit dem Gewinn des Einzels führte sie auch Österreichs U15-Mannschaft zum Erfolg. „Ein internationales Turnier in Österreich ist immer etwas Besonderes. Deshalb bin ich sehr glücklich, dieses Turnier gewonnen zu haben“, strahlt Skerbinz, die vom österreichischen Verband im Frühjahr auch bereits als „Nachwuchsspielerin des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden ist.

Ihre Topform aus dem Frühjahr hat Skerbinz übrigens auch in den Herbst mitgenommen. In der letzten September-Woche gab es für sie nämlich in Serbien gleich den nächsten Turniersieg in der ETTU Youth Series, bei dem auch wichtige Punkte für die Europarangliste vergeben wurden. Es war der erste Turniersieg von Skerbinz bei einem offiziellen Ranglistenevent. Und mit ihrem Tullner Teamkollegen Thao Nowak gewann sie auch den Mixedbewerb als krasse Außenseiter!

Nach den großen Erfolgen heuer hat sich Skerbinz, die das BG/BRG Groß-Enzersdorf besucht, natürlich auch für die kommende Saison viel vorgenommen. Großes Ziel der LAZ-Sportlerin ist eine Topplatzierung bei der U-15-EM. Und natürlich will sie auch in der Bundesliga mit ihren Mannschaftskolleginnen ganz vorne mitmischen. Dass sie eine Regel- und keine spezielle Sportschule besucht, ist für Skerbinz kein Hindernis.