Drei Medaillen bei ihrem ersten Antreten bei einer Europameisterschaft in der Allgemeinen Klasse: Sarah Fischer hat in Bukarest Geschichte geschrieben. Es soll aber nicht das letzte Kapitel sein. Das hat sich Österreichs stärkste Frau – gerade einmal 17 Jahre jung – fest vorgenommen. „Der Rummel nach der Silbermedaille und den zwei Bronzenen war schön, aber auch anstrengend. Da hab’ ich mich wieder so richtig aufs Training gefreut“, verrät die Rohrendorferin, die mit ihrem EM-Triumph auch bei der Kür zur „NV Nachwuchssportlerin des Monats“ abgeräumt hat.

Diese Woche geht’s zur U20-Weltmeisterschaft nach Taschkent. Dass die Bäume in Usbekistan nicht in den Himmel wachsen, weiß Sarah: „Die Top 5 sind das Ziel. Wenn alles optimal läuft, ist eine Medaille möglich.“ Mit 126 Kilo im Stoßen gelang der jungen Athletin in Innsbruck eine neue Bestmarke. „Sarah ist gut in Form, wir haben noch einmal an der Technik gefeilt und einiges umgestellt“, erklärt Vater und Trainer Ewald Fischer, „ein Stockerlplatz wäre ein Traum.“ Am liebsten natürlich mit Bruder David, der in Taschkent ebenfalls auf der großen Wettkampfbühne stehen wird.