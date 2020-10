Vor 23 Jahren wurde auf Initiative von Liese Prokop das niederösterreichische Sportleitungszentrum in St. Pölten ins Leben gerufen. In dieser Verbindung von schulischer und sportlicher Ausbildung werden aktuell 337 Schülerinnen und Schüler aus 29 Nationen ausgebildet.

Dieser Schulversuch wird nun ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 mit einer gesetzlichen Grundlage ins Regelschulwesen überführt und wird dann zur „Bildungsanstalt für Leistungssport“. Das gaben Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Bildungsminister Heinz Faßmann und NÖ-Sportlandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz in der NV Arena in St. Pölten am Montag bekannt.

„Durch das NÖ Sport-Leistungs-Zentrum stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft blau-gelbe Erfolge im Spitzensport feiern können“, betont Landesrat Danninger. So zählen die beiden Fußball-Nationalteamspieler Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch ebenso zu den erfolgreichen Absolventen des Sportleistungszentrums St. Pölten wie die stärkste Frau Österreichs, Gewichtheberin Sarah Fischer.

Ausbildung in 22 Sportarten sowie mehrere Schulformen

Angeboten werden neben der Ausbildung in 22 Sportarten unter anderem die Schulformen eines fünfjährigen Oberstufenrealgymnasiums, eine vierjährige Handelsschule sowie die sechsjährige HAK oder eine ebenso lange Ausbildung an der Höheren Lehranstalt für Tourismus. „Zudem kann ein Schuljahr auch um drei Wochen früher starten, oder der Unterricht geblockt werden“, erklärt Faßmann. Wie Werner Kogler ergänzt, können die Jugendlichen durch das duale System „beidbeinig durchs Leben gehen.“

Für die Schüler ändere sich mit dieser Umstellung im kommenden Jahr wenig. „Wir haben dadurch aber viel mehr Finanzierungs- und Planungssicherheit“, so Kogler.

Warum nun die Schulversuche so lange dauern? Das sei eine österreichische Spezialität, meint Faßmann. Deswegen sollen nach der 50-jährigen Laufzeit nun alle Schulversuche bis 2025 entschieden werden. Entweder sie werden fortgeführt, oder eben nicht.