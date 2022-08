Digitale Neuerung für NÖ Spitzensportförderung

Werbung

Das neu geschaffene Tool steht ab sofort allen niederösterreichischen Athletinnen und Athleten im NÖ Spitzensportkader, vom Nachwuchs- bis zum Weltklassekader, zur Verfügung und wird die individuelle Athletenbetreuung im SPORTLAND Niederösterreich intensivieren und weiter professionalisieren.

Neben vorgefertigten Vorlagen für Visitenkarten, Social Media Grafiken und dergleichen, gibt es für die Sportlerinnen und Sportler auch Sponsorenpakete von ausgewählten Partnern, wie Mazda Mayer oder Peeroton. Zudem wurden zahlreiche Guidelines zu häufig gestellten Fragen und Schwerpunktthemen, wie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit oder Sponsoring, ausgearbeitet, die den Athletinnen und Athleten zu jeder Zeit als Ratgeber und zielführende Unterstützung zur Verfügung stehen.

Foto: NLK Pfeffer

„Unsere Sportstars sind mit ihrer Vorbildwirkung wichtige Treiber, um die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vom Sport zu begeistern und zum Sporttreiben zu animieren. Insbesondere deshalb ist es uns wichtig, unsere Athletinnen und Athleten bestmöglich zu unterstützen und ihnen unkomplizierte und effektive Hilfestellungen zu bieten. Mit dem neuen Service Portal ist uns das definitiv gelungen“, zeigt sich Sportlandesrat über die Neuerung erfreut.

Förderung des Landes für NÖ Spitzensportkader

Im Mai 2019 wurde mit der Förderung NÖ Spitzensportkader als zielgerichtete Unterstützung von niederösterreichischen Athletinnen und Athleten in Einzelsportarten (inkl. Beachvolleyball) ein modernes und nachhaltiges Fördermodell eingeführt. In den vergangenen drei Jahren wurden bisher 816 Förderanträge bewilligt, 281 Sportlerinnen und Sportler in 38 verschiedenen Einzelsportarten werden derzeit individuell unterstützt.

Im letzten Jahr stellte das Land Niederösterreich aus dem Sportbudget rund € 900.000,- für den NÖ Spitzensportkader zur Verfügung. „Ziel dieser Förderung ist es, Athletinnen und Athleten individuell und flexibel auf ihrem Weg zur internationalen Spitze zu unterstützen und ihre sportliche Leistungsfähigkeit sowie ihr mediales Vermarktungspotenzial zu verbessern.

Besonders erfreulich sind dahingehend die nationalen und internationalen Erfolge unserer NÖ Spitzensportkader-Athleten: Schwimmer Felix Auböck krönte sich 2021 zum Weltmeister über 400m Kraulen, Kletterin Jessica Pilz sicherte sich bei den World Games 2022 die Goldmedaille im Vorstieg und Gewichtheberin Sarah Fischer holte zuletzt bei der EM 2022 dreimal Bronze“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger mit der Bilanz der „Förderung NÖ Spitzensportkader“ zufrieden.