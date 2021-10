Mit reichlich NÖ-Power starteten die ÖHB-Damen in die EM-Qualifikation gegen Dänemark. Neben den Hypo-Spielerinnen Claudia Wess, Stefanie Kaiser, Nina Neidhart, Johanna Schindler und Mirela Dedic waren auch die beiden gebürtigen Mödlingerinnen Katarina Pandza und Petra Blazek, so wie die Korneuburgerin Johanna Reichart und die Kattauerin Klara Schlegel (Bezirk Horn) dabei.

"Ich denke, dass wir sie taktisch überraschen konnten. Wir haben sehr gut gefightet und Dänemark mit zwei offensiven Abwehrspielerinnen den Rhythmus genommen. Speziell Sonja Frey war in dieser Deckungsvariante der Motor", verrät Teamchef Herbert Müller seine erfolgreiche Taktik gegen Dänemark. 2:0, 3:1, 4:2 legte Österreich in den Anfangsminuten vor. Die Deckung war, wie vom Teamchef erläutert, perfekt auf die Übermacht Dänemark eingestellt, bewegte sich gut, hielt körperlich dagegen, stellte den dreifachen Europameister vor gehörig Probleme und konnte sich im Tor auf Jubilarin Petra Blazek, die ihr 200. Länderspiel bestritt, verlassen.

Dänische Torfrau in Top-Form

Das Konzept ging auf. Die Spielerinnen hielten sich exakt an das Konzept von Herbert Müller. Jede wusste wohin sich die Mitspielerin bewegt, Lücken fanden die Däninnen nur schwer. Auf der Gegenseite lief aber auch Torfrau Althea Reinhardt langsam warm, auch der ein oder andere Fehlwurf oder Lattenpendler kam hinzu. Mit einem 3:0-Lauf drehte Dänemark den Spielstand auf 5:4, erspielte sich in der 20. Minute mit dem 10:7 auch einen Drei Tore-Vorsprung. Die Österreicherinnen blieben weiter ihrem Konzept treu und das mit Erfolg. Auch im Rückzugsverhalten präsentierte man sich stark, verhinderte einige schnelle Konter der Däninnen. Die Belohnung: ein 11:12 Pausenrückstand, auch dank einer weiteren Glanzparade von Blazek und einem Lattenwurf der Däninnen.

Blazek hält Österreich im Spiel

"Petzi war in der ersten Halbzeit überragend, dadurch konnte das Team mutig nach vorne spielen. Die Halbzeit war dann ärgerlich, die hat uns aus dem Konzept gebracht. Durch die Pause kam man ins Nachdenken, dass man diesen Gegner vielleicht biegen kann", ist Herbert Müller überzeugt, wie die Schwächephase nach Seitenwechsel zu erklären ist, behielt Österreich in den ersten 30 Minuten immer den Spielfluss im Angriff, wurde nach Seitenwechsel zudem frühzeitig von den Gastgeberinnen attackiert. Österreich geriet 11:16 in Rückstand, ehe Sonja Frey in der 40. Minute per Siebenmeter der erste Treffer für Österreich gelang.

Offensiv ging plötzlich gar nichts

Obwohl die Gäste in der Deckung weiterhin hervorragende Arbeit leisteten, agierte man im Angriff insgesamt zu fehleranfällig. Dänemark erhöhte nochmals auf 18:12. Aufgeben ist allerdings ein Begriff, der im Wortschatz der Österreicherinnen nicht vorkommt. Mit dem ersten Treffer aus dem Spiel heraus durch Patricia Kovacs in der 45. Minute zum 13:18, löste sich der Knoten langsam auf. Herbert Müller riskierte, brachte im Angriff eine siebte Feldspielerin. Und das mit Erfolg. Tor um Tor kämpfte sich die ÖHB-Asuwahl wieder heran, stellte Dänemark erneut vor die gleichen Probleme wie in Halbzeit eins.

Aufholjagd blieb unvollendet

Mit einem sehenswerten Treffer vom Flügel verkürzte Claudia Wess auf 21:23, die Schlussphase gehörte jedoch wieder dem dreifachen Europameister und Olympiasieger, der sich letztlich 27:22 durchsetzen konnte. Herbert Müller: "Dass wir eine Nation wie Dänemark auswärts so ärgern konnten, macht mich stolz. Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Ich bin sehr glücklich über das gesamte Auftreten und darüber, dass so ein Gegner bis zum Schluss zittern musste."

Österreich blieb zum Auftakt der EM-Quali damit wenig überraschend punktlos. Auch am Sonntag wartet eine Mammutaufgabe auf Blazek und Co. In der Südstadt (18.10 Uhr) treffen die Österreicherinnen auf Rumänien.