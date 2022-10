Förderung für Leuchtentausch bei Sportanlagen wird angehoben

Werbung

Sportlandesrat Jochen Danninger hat sich in den vergangenen Wochen im Rahmen einer Bezirkstour in Niederösterreich mit zahlreichen Sportvereinen über die aktuellen Herausforderungen ausgetauscht. Dabei wurden viele positive Themen behandelt – „In kaum einer Region Europas gibt es eine derartige Vielfalt an Sportvereinen, die unser Land auch dank der hervorragenden Arbeit unserer zahlreichen ehrenamtlichen Sportfunktionärinnen und -funktionäre Tag für Tag in Bewegung versetzt.

Und wir haben wirklich eine großartig ausgebaute Sportinfrastruktur, die keinen Vergleich scheuen muss.“ – aber auch viele Herausforderungen – allen voran die Energiekrise – thematisiert. Diese Ergebnisse hat das Sportland Niederösterreich in konkrete sportpolitische Maßnahmen gegossen, die Landesrat Danninger bei einer Pressekonferenz im Sportzentrum Alte Au in Stockerau nun vorstellte.

Bis zu 500% Energiekostensteigerungen

„Energieintensive Sporthallen, flutlichtbetriebene Außenanlagen und Co. sorgen dafür, dass Vereine die Energiekostensteigerungen, von bis zu 500 Prozent zum Vorjahr, nicht mehr aus eigener Kraft stemmen können. Zudem beklagen zahlreiche Vereinsvertreter die ineffiziente Nutzung vorhandener Sportanlagen, einen Rückgang bei der Übernahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten im Vergleich zu den Vor-Corona-Zeiten sowie einen generellen Bewegungsmangel im Nachwuchs“, skizziert Danninger die zentralen Themen, die sich in den Gesprächsrunden herauskristallisiert haben.

LR Jochen Danninger und Bürgermeisterin Andrea Völkl Foto: NLK Pfeiffer

„Das bestimmende Thema ist zweifellos die Energiekrise. Als Sofortmaßnahme werden wir daher den Fördersatz für den Leuchtentausch, von Halogen auf LED, von bisher 20 auf 33 Prozent (bis max. 10.000 Euro) deutlich anheben. Durch einen Tausch können die Vereine bis zu 60 Prozent der Energiekosten in diesem Bereich sparen. Allein in den letzten 20 Monaten haben wir Fördermittel von mehr als 450.000 Euro bewilligt und dadurch insgesamt 70 Sportanlagen mit energieeffizienter LED-Beleuchtung ausgestattet, um Strom zu sparen. Diese Maßnahmen wollen wir weiter forcieren“, so Danninger.

Neue Förderungen für digitale Zutrittssysteme

Als zweite konkrete Maßnahme wird ein neuer Fördercall unter dem Titel „Digitale Buchungs- und Zutrittssysteme für Sportanlagen“ mit einem Gesamtvolumen von 400.000 Euro ins Leben gerufen. „Bei vielen Sportstätten in Niederösterreich ist es aktuell notwendig, dass jemand – in den meisten Fällen ein Schul- oder Hallenwart – aufsperrt und dann auch bei externen Veranstaltungen anwesend ist. Mit einer digitalen Lösung, die nachvollziehbar macht, wer die Sportstätte wann nützt, würde dieser Schritt entfallen und gleichzeitig eine höhere Auslastung und effiziente Verwaltung der Sportinfrastruktur ermöglicht werden. Wir wollen damit einen einfacheren Zugang zum Sport sicherstellen und unsere tolle Sportinfrastruktur in Niederösterreich effizienter nutzen“, so der Landesrat. Die Anschaffung dieser Systeme wird mit maximal 50 Prozent vom Land Niederösterreich unterstützt und der Förderantrag kann ab 12. Oktober von Gemeinden, Vereinen und Verbänden, die Eigentümer oder Betreiber von Sportanlagen sind, eingereicht werden.

Regionssporttage sollen Bewegungsmangel entgegenwirken

Mit Regionssporttagen sollen zudem regionale Sport- und Bewegungsangebote besser sichtbar gemacht und dem Bewegungsmangel im Nachwuchs entgegengewirkt werden. „Oftmals wissen Kinder und Jugendliche gar nicht über das vielfältige Sportangebot in ihrer unmittelbaren Umgebung Bescheid. Deshalb wollen wir ab dem kommenden Jahr sämtlichen Vereinen im Rahmen eines ‚regionalen Tag des Sports‘ eine Plattform bieten, damit sie ihr Angebot präsentieren und die Kinder für den Sport begeistern können. Denn die Herausforderung ist groß: Fast jeder vierte 15- bis 16-Jährige in Niederösterreich macht heutzutage keinen Sport. Dieser Entwicklung müssen wir möglichst früh gegensteuern“, begründet Danninger die Maßnahme. Im kommenden Jahr sind bis zu 15 Regionssporttage geplant, die von SPORTLAND Niederösterreich gemeinsam mit den Vereinen und Gemeinden organisiert werden.

Ehrenamtliche Tätigkeiten stärker anerkennen

Das Interesse an ehrenamtlichen Tätigkeiten im Sport in Niederösterreich will man künftig mit einem Anerkennungs- bzw. Anreizsystem stabilisieren und weiter ausbauen. Im Konkreten handelt es sich dabei um eine digitale Plattform, in der speziell Jugendliche, für ein- sowie mehrmalige Tätigkeiten, Punkte sammeln und in weiterer Folge für Preise, Tickets und Gewinnspiele einlösen können. „Wir wollen dadurch einen zusätzlichen Ansporn für junge Menschen schaffen und sie gleichzeitig behutsam mit einzelnen Aufgaben an das Ehrenamt heranführen. Denn Ehrenamtliche sind das Rückgrat des Sports und sorgen heute sowie in Zukunft für den Fortbestand unserer Vereine“, so Danninger abschließend.