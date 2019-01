„Warum uns noch immer kaum einer kennt? Weil’s keine Bahnen gibt!“ Seufzt Harald Fendt. Wettbewerbe gibt’s dagegen jede Menge. Die jüngste Trophy (in Steyr) am vergangenen Wochenende, die nächsten Staatsmeisterschaften (in Traun) schon in knapp acht Tagen. Spieler gibt’s auch, rund 200 in ganz Österreich, immerhin knapp 20 in Niederösterreich. Nur Halle gibt’s genau eine fürs Curling. Und die steht in Kitzbühel.

„In Norwegen und Kanada, in den Hochburgen des Curling, hat jedes Kaff eine Curling-Halle“, erzählt Harald Fendt. Seit 20 Jahren spielt der Niederösterreicher Curling. Und genauso lang in Niederösterreichs erstem Curling-Club. Der hat zwar ein Team („wir sind schon zweimal Staatsmeister geworden“). Aber (trotz Eishalle in St. Pölten) keine Bahn. Woran das liegt?

„Curling ist nicht einfach nur anderes Eishockey!“ Harald Fendt, Obmann von NÖs erstem Curling-Club in St. Margarethen/Sierning

Am Eis. Das muss fürs Curling „nahezu 100 Prozent gerade“ sein. Das wird speziell präpariert, dreimal geschwemmt … „Natürlich“, lacht Harald Fendt, „kann man auch auf einem Rübenacker Fußball spielen!“ Aber nicht auf professionellem Niveau.

Also fahren Niederösterreichs Curler zum Trainieren nach Bratislava („dort ist die nächste Halle“) und hoffen auf die geplante Eishalle in Steyr.

Wobei: Außer (Spezial-)Eis braucht es nicht viel zum Curling. Warme Kleidung muss man mitbringen. Schuhe, Besen, Steine dagegen nicht – „in einer Curling-Halle wird das alles zur Verfügung gestellt“. Die speziell beschichteten Schuhe zum Sliden („wenn man Rechtshänder ist, hat der linke Schuh eine Teflon-Beschichtung“), die Besen zum Wischen und die exakt 19,8 Kilogramm schweren Steine („die sind genormt“). Die Ausrüstung sei weltweit die gleiche, nur die Regeln sind je nach Spiel (es gibt Normal, Mixed und Mixed Double) „ein bisschen anders“.

Und die Spieler (nämlich die von Niederösterreichs erstem Curling-Club)? Die haben gerade bei der Iron Trophy 2019 gespielt – und das draußen, mitten am historischen Hauptplatz von Steyr …