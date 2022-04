Niederösterreichs Sport erwacht aus dem Corona-Schlaf

Werbung

Ganz im Zeichen des sportlichen Aufschwungs stand die 97. Sitzung des NÖ Landessportrates am Dienstag. Nachdem der Sport in den letzten beiden Jahren durch die Corona-Pandemie stark ausgebremst wurde und nur schrittweise wieder in Schwung gekommen ist, soll das Sportjahr 2022 wieder für einen merklichen Aufschwung in Niederösterreich sorgen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt – laut Sportstrategie 2025 – auf den Kindern und Jugendlichen, weswegen in Abstimmung mit Bund und Ländern derzeit an der Realisierung eines Pilotprojekts zur „Täglichen Turnstunde“ gearbeitet wird. Diskutiert wird darüber ja schon lange genug...

Zugang zum Sport erleichtern

Ein weiteres Kernziel ist es zudem den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, unter anderem durch zielgerichtete Infrastrukturerweiterungen, einen möglichst einfachen Zugang zum Sport zu ermöglichen.

„Wir müssen gemeinsam mit unseren 3.500 Vereinen und 500.000 Mitgliedern dafür sorgen, dass der Sport schnellstmöglich wieder den Stellenwert in unserem Land erhält, den er verdient. Jeder Event und jede Infrastrukturerweiterung sind dahingehend wichtige Mosaiksteine, die Anreiz für Jung und Alt schaffen und unsere Gesellschaft zum Sporttreiben animieren“, lautet der Appell von Sportlandesrat Jochen Danninger an den NÖ Landessportrat.

Digitalisierung beim Schopf packen

Als große Chance wird im Sportland Niederösterreich auch die Digitalisierung erachtet, weshalb das Angebot der digitalen Sportland-Livestreams, im Rahmen von heimischen Sportevents, in den vergangenen Monaten bereits wesentlich ausgebaut wurde.

„Als Sportland Niederösterreich wollen wir uns vor der Digitalisierung nicht verschließen, sondern sie als Möglichkeit für den Sport nutzen", versichert Danninger. "Durch die Livestreams wollen wir unseren heimischen Veranstaltern unter die Arme greifen und den Sportlerinnen und Sportlern eine möglichst große Bühne geben."