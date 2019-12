Die Weihnachtsruhe fällt kurz aus für die heimischen Handballer. Bis Sonntag absolvierte das Nationalteam einen ersten Lehrgang in Schielleiten, bereits am Stefanitag gibt‘s für die „Euro-Fighter“ ein Wiedersehen in der Südstadt – da sind erstmals auch die ÖHB-Legionäre rund um Torhüter Thomas Bauer mit von der Partie. Der Badener in Diensten des FC Porto ist mit seinen 33 Jahren und 151 Länderspielen einer der Schlüsselkräfte im Aufgebot von Teamchef Ales Pajovic.

Meister Krems stellt mit „Aufsteiger“ Jakob Jochmann und dem 101-fachen Teamspieler Fabian Posch zwei Akteure im vorläufigen EM-Kader. Jochmann spielte sich gegen Serbien so richtig ins Rampenlicht. „Ich genieße es jedes Mal, wenn ich beim Team dabei sein darf. Die Euro ist einfach das Highlight in meiner Karriere“, sagt der 26-jährige Rückraumspezialist. „Diese Plattform ist eine einmalige Chance, den Handball noch mehr in den Fokus zu rücken. Die müssen wir nützen.“

Der Countdown läuft. „Ich will mich erstmals auf internationaler Bühne präsentieren“, fiebert Jochmann dem 6. Jänner entgegen. Da steigt in der Wr. Stadthalle (14.30 Uhr) die EM-Generalprobe gegen Deutschland. Im Anschluss wird das 28-köpfige Aufgebot auf 16 Spieler reduziert. Pro Turnierphase (Vorrunde, Hauptrunde,…) können zwei Akteure getauscht werden.

ÖHB/Diener Routinier mit Kremser Wurzeln: Gerald Zeiner.

Zum Auftakt in Wien (10. Jänner, 18.15 Uhr) geht‘s gegen Tschechien. „Das wird richtungsweisend“, glaubt Jochmann. Routinier Gerald Zeiner (HC Hard) pflichtet bei. Nach überstandener Ellbogen-OP will der gebürtige Kremser (31) angreifen. „Tschechien ist der wahrscheinlich stärkste Vorrundengegner. Aber in eigener Halle wollen wir sie schlagen.“ 2010 war Zeiner noch als Zuschauer dabei. Nun will er selbst im Hexenkessel zeigen, was er drauf hat: „In einer Halle vor zehntausend Leuten zu spielen wird ein unvergessliches Erlebnis. Das kannst du noch deinen Kindern erzählen.“

Aus einer Handballdynastie stammt Sebastian Frimmel (24). Der Perchtoldsdorfer spielt in der Schweiz bei Schaffhausen. „Gute Gegner, aber auch schlagbare Gegner“, sieht Frimmel in der Gruppe B. Gegen die Ukraine (12.1.) und Nordmazedonien (14.1.) „haben wir gute Chancen, in die Hauptrunde zu kommen.“

Der Korneuburger Julian Pratschner (22, Westwien) möchte sich mit der Euro „einen Traum erfüllen. Wir können mit starken Auftritten eine Euphorie auslösen.“