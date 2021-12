Sportlandesrat Danninger empfängt Weltmeister Auböck

Bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi krönte sich der Niederösterreicher Felix Auböck am Donnerstag den 16. Dezember 2021 zum Weltmeister über die 400 Meter Kraul. Damit ist der 25-jährige nach Markus Rogan erst der zweite Österreicher in der Geschichte des Schwimmsports, der sich einen WM-Titel holen konnte. Nun empfing Sportlandesrat Jochen Danninger den gebürtigen Bad Vöslauer – der mittlerweile in England lebt und trainiert – um ihn persönlich zu seinem außerordentlichen Erfolg zu gratulieren: „Felix Auböck ist ein Ausnahmeathlet und eine einzigartige Persönlichkeit. Es ist wirklich beeindruckend wie konsequent und zielstrebig er seinen Weg geht. Er ist ein absolutes sportliches Aushängeschild und großartiger Repräsentant unseres Bundeslandes. Besonders freut mich, dass er mit seinen Erfolgen, aber vor allem auch mit seiner sympathischen Art ein riesiges Idol für unseren Schwimmnachwuchs ist. Danke Felix, ganz Niederösterreich ist stolz auf dich“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Von der Olympia-Enttäuschung zum größten Karriereerfolg

Bei den olympischen Spielen in Tokio 2021 war Auböck in drei Finali geschwommen. Die erhoffte Olympiamedaille verpasste er damals um gerade einmal 0,13 Sekunden. Nur ein knappes halbes Jahr später erlebt der Niederösterreicher – der 2020 in Budapest bereits zu EM-Silber geschwommen war – mit WM-Gold seinen absoluten Karrierehöhepunkt. „Der 4. Platz in Tokio hat viel Kraft gekostet. Trotzdem konnte ich mich schnell wieder motivieren und alles dem Ziel Weltmeisterschaft unterordnen. Dieser verrückte Jahresabschluss kam nun völlig unerwartet. Jetzt will ich es einfach nur genießen“, so Auböck.