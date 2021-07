Am Vormittag beim Bundespräsidenten, zu Mittag bei Niederösterreichs Sportlandesrat im Wiener Palais Niederösterreich – für die blau-gelben Olympiastarter sind die Stunden vor der Reise nach Japan stressig. Sieben der 27 NÖ-Sportlerinnen und Sportler, die an den in knapp zwei Wochen stattfindenden Olympischen Spielen bzw. an den anschließenden Paralympics teilnehmen, folgten der Einladung gerne. Die anderen sind entweder bereits in Japan oder befinden sich gerade in der Intensivvorbereitung auf die Spiele.

„Ganz Niederösterreich steht hinter euch“, stärkte Danninger seinen Athleten den Rücken. Und die Erwartungen? „Ich bin guter Hoffnung, dass sich Edelmedall für Niederösterreich ausgeht.“ Erstmals wird das Sportland NÖ auch eine Medaillenprämie ausschütten: Für Gold gäbe es 10.000 Euro, für Silber 7.500 Euro und für Bronze 5.000 Euro.

Nationales Publikum soll Stimmung garantieren

Die wäre auch gleich hoch, falls Niederösterreichische Paralympics eine Medaille gewinnen. Maria Rauch-Kallat, Präsidentin des Paralympischen Komitees, musste mit ihren Athleten und Athletinnen lange zittern, ehe überhaupt feststand, dass die Spiele in Japan tatsächlich stattfinden können: „Bis vor 14 Tagen waren wir da nicht so sicher. Es werden komplizierte Spiele werden, weil sie in einer Blase stattfinden werden. Zumindest nationales Publikum wird erlaubt sein, was Stimmung garantiert und für die Sportler extrem wichtig ist.“

Judoka Polleres mit Medaillenchancen

Eine der großen Medaillenhoffnungen ist die Neunkirchnerin Michaela Polleres. Die Judoka sammelte jüngst Selbstvertrauen durch ihre WM-Medaille, zudem kennt sie die Gegebenheiten in Japan nur zu gut: „Wir sind dort oft auf Trainingslager. Ich kenne mich dort aus.“

Für Marathon-Läufer Ketema, Gustav Gustenau (Moderner Fünfkampf), die Schwimmer Christoph Rathbauer und Marlene Kahler und Tischtennisspieler Stefan Fegerl hängen die Medaillen wohl zu hoch. Mit dem Motto „Dabeisein ist alles“ wollen sie sich aber dennoch nicht begnügen. Rauch-Kallat bringt’s auf den Punkt: „Jeder Platz unter den ersten zehn ist eine enorme Leistung.“

Die wäre es auch für Rollstuhltennisspieler Josef Riegler, der mit 46 Jahren zu seinen ersten Paralympics fährt und sich damit einen Traum erfüllt: „Vor fünf Jahren kam leider eine Verletzung dazwischen, jetzt hat es endlich geklappt.“