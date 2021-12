Aus für Ötscherlifte hätte "fatale Folgen" für Ski-Nachwuchs gehabt

Rund 50 Nachwuchsläufer gehören den Kinder- und Schülerkadern des NÖ-Skiverbandes an (inklusive Förderkader). Mit der „Gnadenfrist“ – mehr auf den Lokalseiten in dieser Ausgabe – für die Ötscherlifte in Lackenhof können sie vorerst weiter die hochkarätigste blau-gelbe Trainingsmöglichkeit nützen. Schließlich ist die Distelpiste die einzige vom Weltverband FIS homologierte (zugelassene) Strecke in Niederösterreich.

Der Lilienfelder Wolfgang Labenbacher ist Präsident des NÖ-Skiverbandes. Wallner

„Aktuell ist die Distelpiste für uns unverzichtbar“, unterstreicht Wolfgang Labenbacher, der Präsident des NÖ-Landesskiverbandes. Er freue sich über die Weiterführung der Lifte in Lackenhof. Eine Schließung hätte „fatale Auswirkungen“ auf die Nachwuchskader gehabt. Ein Pendeln etwa in steirische Skigebiete wäre dann der Regelfall gewesen.

Nun wird das Land NÖ die Ötscherlifte von der Schröcksnadel-Gruppe erwerben, die Anlage zwei Saisonen weiterbetreiben. Den „touristischen Aspekt“ des Standorts Lackenhof ordnet Labenbacher zwar über dem sportlichen ein, betont jedoch, dass mit dem Wegfall der Distelpiste „alle Vereine der Region, unsere Landesverbandskader und die beiden Leistungszentren in Lilienfeld und Waidhofen quasi ihre Trainingshalle verloren“ hätten.

Lackenhof hat jetzt einmal Zeit gewonnen. Nicht mehr und nicht weniger. Dessen ist sich Labenbacher bewusst: „Uns sollte klar sein, dass unsere NÖ Skigebiete nur dann Sinn machen, wenn wir selbst sie nutzen!“ Es gelte nun ein Konzept zu entwerfen, wie man Lackenhof nachhaltig retten kann. Schnellschüsse seien nicht gefragt, „aber auf die lange Bank schieben darf man das Problem auch nicht.“