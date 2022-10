Wo den Sport der Schuh drückt …

Werbung

Sportlandesrat Jochen Danninger tourte durchs Land und hörte sich bei den Sportvereinen um. Das Ziel: An der Basis erkunden, welche Sorgen den Sport plagen und wie man die beseitigen kann.

Dabei tauchten drei Hauptproblemfelder auf, die das Sportland NÖ jetzt bearbeiten möchte:

Energiekrise

Die aktuell hohen Energiepreise machen den Vereinen zu schaffen. Nach der Forderung von Danninger in Richtung Bund, finanziell zu helfen, hat sich eine Debatte hochgeschaukelt. Welches Ministerium ist zuständig? Wie soll die Hilfe abgewickelt werden? Danninger bleibt aber zuversichtlich: „Das Problembewusstsein ist da. Es muss und wird etwas passieren. Wir können die Vereine in dieser Krise nicht alleine lassen.“

Das Land NÖ unterstützt seine Vereine konkret bei der Umrüstung auf energieeffizientere LED-Beleuchtung, hebt den Fördersatz von 20 auf 33 Prozent an. In den vergangenen Monaten wurden 72 der rund 1.000 Anlagen umgerüstet. „Durch diese Maßnahme erwarten wir uns, dass da richtig Bewegung reinkommt“, hofft Danninger, dass jetzt noch mehr Vereine umrüsten.

Ineffiziente Nutzung der Sportanlagen

Viele Sportplätze oder Hallen werden gerade am Wochenende nicht genutzt. Das Land NÖ will mit der Förderung von digitalen Buchungs- und Zutrittssystemen im Gesamtvolumen von 400.000 Euro Bewegung in die Hallen bringen. Vorerst geht‘s da vor allem um Schulsportanlagen, die unter Gemeinde- oder Landesverwaltung stehen.

Funktionärskrise

Viele Vereine klagen über ein Rekrutierungsproblem bei ehrenamtlichen Helfern und Funktionären. Mit Gewinnspielen will das Sportland Anreize schaffen, sich in Vereinen zu engagieren. Danninger ist aber bewusst, dass die Problemlösung diffiziler ist, hier viel über Wertschätzung und aktive Hilfestellung geht.

Ein konkreter Punkt: Die Forcierung der Wertanpassung der Pauschalen Reiseaufwandsentschädigung (PRAE) weg von den aktuell geltenden 540 Euro. „Da ist jetzt Bewegung drin“, ist Danninger zuversichtlich.