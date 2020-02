Die NÖN begleitet Niederösterreichs Sportler und erzählt ihre Geschichten. Sie sind damit Vorbilder für jedermann, sich künftig vermehrt sportlich zu betätigen. Und das wiederum ist Grund genug, um die beliebtesten von ihnen im Rahmen der traditionellen NÖN-Sportlerwahl auf die Bühne zu bitten.

Diese Bühne könnte würdiger kaum sein. Im großen Sitzungssaal des niederösterreichischen Landhauses in St. Pölten ehrten Sportlandesrätin Petra Bohuslav, die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger sowie NÖN-Geschäftsführer Fritz Dungl und Hubert Schultes, Generaldirektor der NÖ Versicherung, die Bezirks-Sportler des Landes.

Erich Marschik Die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger (l.) und Daniel Lohninger (2.v.r.), NV-Generaldirektor Hubert Schultes (2.v.l.), Sport-Landesrätin Petra Bohuslav (3.v.r.) und NÖN-Waldviertel-Sportredaktionsleiter Bernd Dangl (r.) gratulierten Bezirkssieger Andreas Kainz – Bezirkssiegerin Evelyn Kurz konnte nicht persönlich bei der Siegerehrung sein.

Durch den gelungenen Abend führte - begleitet von Pianist Dieter Kolbeck - Andy Marek, der betonte: „Diese Wahl hat wieder alle Erwartungen übertroffen. 631.748 Stimmen wurden online abgegeben. Hier entscheiden nicht die Kampfrichter oder die Uhr, sondern die Fans und sportbegeisterten Niederösterreicher.“

Das unterstrichen auch die NÖN-Chefredakteure Lohninger und Fahrnberger: „Durch die permanente Berichterstattung unserer über 150 Sportreporter in den NÖN-Lokalausgaben und auf unserer Website sind wir ganz nah am sportlichen Geschehen dran – und wir sind damit die größte Sportzeitung Österreichs.“ Von Sportlandesrätin Petra Bohuslav gab es höchstes Lob für die NÖN-Sportlerwahl: „Was euch hier gelungen ist, ist großartig und ganz wichtig für den Sport – das kann ein Turbo für das ganze Leben sein.“

Zwettler räumten groß ab. Die ganz großen Pokale für die Landessieger stemmten die Wildegger Pferdesportlerin Katharina Luschin (Bezirk Mödling; 28.806 Stimmen) und der Zwettler Triathlet Andreas Kainz (URC Langenlois) in die Höhe – mit 26.270 Stimmen holte sich Kainz, der für seine Erfolge beim Ironman in Klagenfurt und bei den Landesmeisterschaftenauch in Tulln nominiert war, auch klar den Sieg im Bezirk Zwettl vor Kottes-Kicker Daniel Frühwirth (18.703), die übrigen Kandidaten Rudinei Boff (1.155), Christopher Kurz (606) und Andreas Tiefenböck (176) landeten im geschlagenen Feld.

Für den Sieg in der Damenwertung wird der Arbesbacherin Evelyn Kurz, die nicht bei der Siegerehrung dabei sein konnte, die Siegerplakette noch überreicht werden. Sie wurde für ihre Leistungen im SKN-St.-Pölten-Dress nominiert, seit Jänner kickt sie bei Horn. Mit 7.872 Stimmen gewann sie vor Volleyballerin Anna Mengl (3.756), Anna Holzmann (1.285), Gisela Paulnsteiner (1.117) und Zoe Schwarzinger (827).

Die für den Bezirk so erfolgreiche Sportlerwahl rundete die Auszeichnung zur „Guten Seele des Sports“ im Waldviertel für SC-Zwettl-Obmann Josef Zlabinger ab. Er sorgt mit seinem Einsatz nicht nur für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes beim 1. Landesliga-Team, sondern setzte sich stark für den Nachwuchs und ist für die Rasenpflege der SCZ-Sportanlagen zu sorgen.