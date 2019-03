Platzverweise für aggressive Nachwuchs-Fans - 94,32 Prozent sprechen sich in einer NÖN-Onlineumfrage für eine rigorose Vorgehensweise aus. 2.475 von 2.624 Votes wollen die vielerorts zum Problem gewordenen pöbelnden Eltern und Großeltern nicht mehr auf den Fußballplätzen sehen.

Der NÖ Fußballverband geht das Thema etwas defensiver an, will zuerst einmal Bewusstsein bei den Fußballfans schaffen. Mit einer Plakatkampagne mit der Erwachsenen ihre Vorbildfunktion in Erinnerung gerufen wird, will man präventiv vorgehen. Schirmherren dieser Aktion sind Ex-Teamkicker Toni Pfeffer und Bundesliga-Schiedsrichter Markus Hameter.

Die NÖN erkundigte sich auch bei Mentalcoach Wolfgang Seidl über den richtigen Umgang mit "Problemeltern". Der begrüßt die NÖFV-Kampagne, befürwortet Gespräche, Aufklärung und Information. Sollte das aber alles nicht fruchten, "muss man Konsequenzen setzen". Das sieht eben auch die überwiegende Mehrheit der NÖN-Online-User so.