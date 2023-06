Novak besiegt Landsmann Misolic in Wimbledon-Qualifikation

Der 29-jährige Novak benötigte für den Erfolg 1:07 Std., sein Gegner in der zweiten dreier Quali-Runden stand vorerst noch nicht fest. Am Montag sind mit Jurij Rodionov und Maximilian Neuchrist noch zwei weitere Österreicher in der in Roehampton ausgetragenen Quali engagiert.

Die am Montag vorgenommene Auslosung der Frauen-Qualifikation brachte der 21-jährigen Wienerin Sinja Kraus ein Erstrunden-Duell mit der 25-jährigen, als Nummer zwölf gesetzten Spanierin Aliona Bolsova. Die Partie ist für Dienstag (12.00 Uhr MESZ) angesetzt.