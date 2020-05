„Wir sind in guten Gesprächen mit den Spielern des Daviscup-Teams (Anm.: Dennis Novak, Jurij Rodionov, Sebastian Ofner) und auch den Top-Damen Barbara Haas und Julia Grabher“, lässt sich Veranstalter Günter Kurz ein wenig in die Karten blicken. Auch Jürgen Melzer und Stefan Koubek haben um Wildcards angefragt. Von den rot-weiß-roten Topspielern wird also lediglich die Nummer drei der Welt, Dominic Thiem aus Lichtenwörth, in Oberpullendorf fehlen.

„Es könnten die bestbesetzten Staatsmeisterschaften der vergangenen 20 Jahre werden“, freut sich Kurz. Aufgrund der Auflagen der Bundesregierung werden aber aus heutiger Sicht keine Zuschauer die Spieler direkt auf den Courts verfolgen dürfen. Für die nationalen Turniere wird derzeit ein straffes Konzept unter Einhaltung der Zehn-Personen-Covid-19-Regel ausgearbeitet. Dennoch müssen die Tennisfans nicht auf die nationalen Titelkämpfe verzichten: „Auf ORF Sport+ wird an allen fünf Hauptbewerbs-Tagen live übertragen und auch ein Live-Stream auf der ÖTV-Homepage ist in Planung“, erklärt der ÖTV-Vizepräsident.

In welchem Umfang die Staatsmeisterschaften über Bühne gehen ist derzeit noch unklar. Laut Vorgaben darf aktuell nämlich nur Einzel gespielt werden. „Ich bin aber guter Dinge, dass es bis Ende Juni schon Lockerungen gibt, die auch die Doppel-Bewerbe erlauben“, so Kurz. Ein dementsprechendes Schreiben wurden vom ÖTV und den neun Landesverbänden auch schon an das Sport- sowie Gesundheitsministerium gerichtet.